中國民眾紛反映2度染疫 張文宏：做好因應準備

中國去年底防疫鬆綁引發大規模感染後，部分民眾近日來陸續反映第2度感染COVID-19，甚至全家都2度感染，擔心下一波疫情是否捲土重來。中國防疫專家張文宏表示，要做好因應二次感染的準備。

綜合中國網路訊息，約自上週起，部分中國民眾陸續上網表示，自己或家人4月以來第2度感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並貼出抗原（快篩）呈陽性的照片，稱為「二陽」（指第2度感染呈陽性）。

其中一名江蘇南京女性表示，自己與母親、男朋友、表妹的男朋友等人，自4月2日起先後出現COVID-19癥狀，經快篩後均呈陽性，都是第2度感染，距2022年12月首度感染有3個多月。而自己2次感染都適逢生理期，抵抗力較低時更容易被感染。

另一名重慶女性則指出，她的丈夫首先被檢測出陽性，是二次感染，但只有拉肚子及咳嗽，症狀比第1次要輕；自己則被丈夫傳染，是首次感染，出現發燒、無力及喉嚨痛等症狀；兩個孩子也出現輕微發燒及咳嗽，還沒做快篩，但應該也被感染了，目前請假在家沒上學。

另一名廣東民眾則說，自己已進入「二陽」第3天，有鼻塞、咳嗽、味覺喪失等症狀，但呼吸道症狀比第1次感染輕很多，整體症狀也沒有第1次嚴重。如果以後3個月就來一次疫情，擔心自己的免疫力會受損，心裡很害怕，但仍要保持樂觀。

中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏20日在上海出席一場論壇時表示，數據顯示，如果COVID-19病毒發生變異，6個月後會慢慢出現2次感染，一般規模不大。但若病毒變異有效突破了人體為對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第2波就會形成感染高峰。

張文宏說，2次感染主要有兩種情況：一是在第1波疫情中感染過的人免疫力逐漸衰減，二是在第1波疫情中未感染的人在第2波疫情中被感染。根據監測數據，目前中國很多感染者的情況是後者，而60歲以上及未曾接種疫苗者的2次感染風險較高。

他表示，因應COVID-19的2次感染，需關注較脆弱的族群，且不斷地監測、預警，做好藥物儲備，對任何變種病毒的到來作出快速反應。同時建議脆弱族群在上次接種疫苗6個月以後，再次接種疫苗。