快訊

日眾議員補選 岸信夫子、安倍夫人背書年輕議員當選

五大皆空困境／壓力大、薪資一般 急診住院醫招募不順

新店雙屍命案「男房客」落網時又找妹開毒趴 被逮個正著

中國民眾紛反映2度染疫 張文宏：做好因應準備

中央社／ 台北23日電
中國去年底防疫鬆綁引發大規模感染後，部分民眾近日來陸續反映第2度感染COVID-19，甚至全家都2度感染，擔心下一波疫情是否捲土重來。圖為一名兒童在湖北武漢市接受核酸檢測時出現反應。路透
中國去年底防疫鬆綁引發大規模感染後，部分民眾近日來陸續反映第2度感染COVID-19，甚至全家都2度感染，擔心下一波疫情是否捲土重來。圖為一名兒童在湖北武漢市接受核酸檢測時出現反應。路透

中國去年底防疫鬆綁引發大規模感染後，部分民眾近日來陸續反映第2度感染COVID-19，甚至全家都2度感染，擔心下一波疫情是否捲土重來。中國防疫專家張文宏表示，要做好因應二次感染的準備。

綜合中國網路訊息，約自上週起，部分中國民眾陸續上網表示，自己或家人4月以來第2度感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），並貼出抗原（快篩）呈陽性的照片，稱為「二陽」（指第2度感染呈陽性）。

其中一名江蘇南京女性表示，自己與母親、男朋友、表妹的男朋友等人，自4月2日起先後出現COVID-19癥狀，經快篩後均呈陽性，都是第2度感染，距2022年12月首度感染有3個多月。而自己2次感染都適逢生理期，抵抗力較低時更容易被感染。

另一名重慶女性則指出，她的丈夫首先被檢測出陽性，是二次感染，但只有拉肚子及咳嗽，症狀比第1次要輕；自己則被丈夫傳染，是首次感染，出現發燒、無力及喉嚨痛等症狀；兩個孩子也出現輕微發燒及咳嗽，還沒做快篩，但應該也被感染了，目前請假在家沒上學。

另一名廣東民眾則說，自己已進入「二陽」第3天，有鼻塞、咳嗽、味覺喪失等症狀，但呼吸道症狀比第1次感染輕很多，整體症狀也沒有第1次嚴重。如果以後3個月就來一次疫情，擔心自己的免疫力會受損，心裡很害怕，但仍要保持樂觀。

中國國家傳染病醫學中心（上海）主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏20日在上海出席一場論壇時表示，數據顯示，如果COVID-19病毒發生變異，6個月後會慢慢出現2次感染，一般規模不大。但若病毒變異有效突破了人體為對抗前一波病毒而形成的免疫屏障，第2波就會形成感染高峰。

張文宏說，2次感染主要有兩種情況：一是在第1波疫情中感染過的人免疫力逐漸衰減，二是在第1波疫情中未感染的人在第2波疫情中被感染。根據監測數據，目前中國很多感染者的情況是後者，而60歲以上及未曾接種疫苗者的2次感染風險較高。

他表示，因應COVID-19的2次感染，需關注較脆弱的族群，且不斷地監測、預警，做好藥物儲備，對任何變種病毒的到來作出快速反應。同時建議脆弱族群在上次接種疫苗6個月以後，再次接種疫苗。

疫情 COVID-19 咳嗽 快篩

延伸閱讀

傳拒9位數高薪當選秀導師 張學友揭2主因：我沒本事

談疫苗、防疫成績 于美人：若堅持台灣價值走不出去沒必要修正？

男子染疫死亡 2年後突「復活」現身家門口嚇壞家人

反對國中男生施打H P V疫苗 鄉民告嘉義市衛生局草菅人命

相關新聞

總編輯「富察」大陸探親後失聯 八旗文化聲明：等待平安歸來

八旗文化總編輯富察（李延賀）傳3月返回大陸探親時，遭秘密拘捕，陸委會日前強調「人是平安的」，但不便對外說明。22日，王丹...

陸大學畢業生求職難 官方反批年輕世代「不肯屈就」惹不滿

中國年輕人失業率仍在上升。英國金融時報報導，中國官方企圖將問題歸咎於大學畢業生不肯將高學歷或對專業的野心放在一邊從事勞動...

中國民眾紛反映2度染疫 張文宏：做好因應準備

中國去年底防疫鬆綁引發大規模感染後，部分民眾近日來陸續反映第2度感染COVID-19，甚至全家都2度感染，擔心下一波疫情...

日媒：國安法陰影下 香港教師離職人數2年來倍增

日媒報導，在香港全面推行中國式「愛國主義」教育下，香港教師離職率加速上升。自2022年9月至今的8個月，全港已有3540...

中國美術學院教師徐跋騁涉「長期抄襲」 教育機關正核查

有中國社群平台小紅書帳號發文表示，中國美術學院教授徐跋騁涉嫌長期抄襲外國作品，其中被抄襲的英國藝術家蓋文呼籲抵制徐跋騁。...

中國大陸多地傳出「二陽」 專家：做好藥物儲備

近日，不少中國民眾在網上曬出陽性的抗原，聲稱自己「二陽」了，加上民間稱為「大角星」的新冠病毒XBB.1.16變異株近日已...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦