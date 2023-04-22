快訊

「事出必有因」！欲助被潑湯女免費整容遭勸阻 草爺曝仍想出手暖心原因

保時捷經銷CEO成功祕訣：拋「成績頂尖就要念台大醫」

侯友宜星國外交60分過關 徵召之戰直球對決郭台銘出線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸北方今起三天大範圍雨雪 山西陝西局地「冷到破紀錄」

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
今起三天（4月22日至24日）強冷空氣繼續影響大陸，北方多地將有明顯降雪天氣，陝西、山西局地將「冷到破紀錄」。圖/中國天氣網
今起三天（4月22日至24日）強冷空氣繼續影響大陸，北方多地將有明顯降雪天氣，陝西、山西局地將「冷到破紀錄」。圖/中國天氣網

據中國天氣網報導，今起三天（4月22日至24日）強冷空氣繼續影響大陸，北方多地將有明顯降雪天氣，同時，大陸中東部大部氣溫將較常年同期明顯偏低，陝西、山西局部地區將「冷到破紀錄」。

報導指出，隨著強冷空氣南下與暖濕氣流結合，大陸南方降雨也將發展增多，局部地區有強對流天氣，需加強防範。

受強冷空氣影響，21日大陸北方多地已出現雨雪天氣，青海東北部、甘肅中東部、寧夏南部、陝西北部、山西、內蒙古河套等地部分地區出現雨夾雪（雨）或中到大雪，局地暴雪

今後三天，這股強冷空氣繼續影響，大陸北方將有大範圍雨雪天氣，隨著它繼續南下，與暖濕氣流結合，南方新一輪降水也將啟幕。

大陸中央氣象台預計，22日至24日，西北地方東部、華北西部、黃淮西部、江漢、江淮、江南、華南、西南地區東部等地將有一次降水過程。北方地區有小到中雨（雪），局地大雨（雪），其中青海東部、甘肅南部、寧夏中南部、陝西北部、山西中南部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪。四川盆地東部、江漢、江淮、江南、華南等地的部分地區有分散性中到大雨，局地有暴雨。

濕氣 暴雪

延伸閱讀

今天水氣多中南部短暫陣雨 下周鋒面到再變天

陸網路管制升級 要罰網路間諜

美企投資大陸限令 將啟動

兩岸人物／賓士首位陸籍CEO 魅力足

相關新聞

新冠亞系變異株XBB.1.16已進入大陸 中疾控：未形成傳播優勢

新冠病毒Omicron的亞系變異XBB.1.16（Arcturus）已進入中國大陸，中國疾控中心表示，本土病例中Arct...

農管執法惹議 中國官媒：坑農害農追責到底

中國繼城管之後，多地農村出現「農管」，傳要求務農需要證書等惹議，官方澄清，「農管」是打擊假冒偽劣種子、農藥等行為，法無授...

陸北方今起三天大範圍雨雪 山西陝西局地「冷到破紀錄」

據中國天氣網報導，今起三天（4月22日至24日）強冷空氣繼續影響大陸，北方多地將有明顯降雪天氣，同時，大陸中東部大部氣溫...

陸自然資源部宣布：中國生態保護紅線劃定全面完成

大陸自然資源部今22日宣布，中國生態保護紅線的劃定工作已經全面完成。該部表示，中國首次全面完成了全國生態保護紅線的劃定。...

香江風情／香港新花語 相思風雨中

「相思風雨中」本是張學友湯寶如唱的經典粵語歌，誰料這兩天成了香港人的花語潮行。那是因為香港人今年特別愛出門賞花，在香港單...

浙江學霸考公務員成績第一 卻遭舉報辱華「拒絕錄取」

浙江大學一名研究所畢業生，報考當地公務員以第一名成績取得錄用資格，但他被舉報4年前在學校論壇發表過「辱華」言論後遭到拒絕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦