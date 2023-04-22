陸北方今起三天大範圍雨雪 山西陝西局地「冷到破紀錄」

據中國天氣網報導，今起三天（4月22日至24日）強冷空氣繼續影響大陸，北方多地將有明顯降雪天氣，同時，大陸中東部大部氣溫將較常年同期明顯偏低，陝西、山西局部地區將「冷到破紀錄」。

報導指出，隨著強冷空氣南下與暖濕氣流結合，大陸南方降雨也將發展增多，局部地區有強對流天氣，需加強防範。

受強冷空氣影響，21日大陸北方多地已出現雨雪天氣，青海東北部、甘肅中東部、寧夏南部、陝西北部、山西、內蒙古河套等地部分地區出現雨夾雪（雨）或中到大雪，局地暴雪。

今後三天，這股強冷空氣繼續影響，大陸北方將有大範圍雨雪天氣，隨著它繼續南下，與暖濕氣流結合，南方新一輪降水也將啟幕。

大陸中央氣象台預計，22日至24日，西北地方東部、華北西部、黃淮西部、江漢、江淮、江南、華南、西南地區東部等地將有一次降水過程。北方地區有小到中雨（雪），局地大雨（雪），其中青海東部、甘肅南部、寧夏中南部、陝西北部、山西中南部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪。四川盆地東部、江漢、江淮、江南、華南等地的部分地區有分散性中到大雨，局地有暴雨。