聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸北方今起三天大範圍雨雪 山西陝西局地「冷到破紀錄」
據中國天氣網報導，今起三天（4月22日至24日）強冷空氣繼續影響大陸，北方多地將有明顯降雪天氣，同時，大陸中東部大部氣溫將較常年同期明顯偏低，陝西、山西局部地區將「冷到破紀錄」。
報導指出，隨著強冷空氣南下與暖濕氣流結合，大陸南方降雨也將發展增多，局部地區有強對流天氣，需加強防範。
受強冷空氣影響，21日大陸北方多地已出現雨雪天氣，青海東北部、甘肅中東部、寧夏南部、陝西北部、山西、內蒙古河套等地部分地區出現雨夾雪（雨）或中到大雪，局地暴雪。
今後三天，這股強冷空氣繼續影響，大陸北方將有大範圍雨雪天氣，隨著它繼續南下，與暖濕氣流結合，南方新一輪降水也將啟幕。
大陸中央氣象台預計，22日至24日，西北地方東部、華北西部、黃淮西部、江漢、江淮、江南、華南、西南地區東部等地將有一次降水過程。北方地區有小到中雨（雪），局地大雨（雪），其中青海東部、甘肅南部、寧夏中南部、陝西北部、山西中南部等地部分地區有中到大雪，局地暴雪。四川盆地東部、江漢、江淮、江南、華南等地的部分地區有分散性中到大雨，局地有暴雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言