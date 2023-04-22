陸自然資源部宣布：中國生態保護紅線劃定全面完成

大陸自然資源部今22日宣布，中國生態保護紅線的劃定工作已經全面完成。該部表示，中國首次全面完成了全國生態保護紅線的劃定。生態保護紅線主要集中分佈在青藏高原生態區、黃河重點生態區、長江重點生態區、東北森林帶、北方防沙帶、南方丘陵山地帶、海岸帶等區域，實現一條紅線管控重要生態空間。

大陸中央電視台報導，自然資源部國土空間規劃局局長張兵表示，劃定後全國生態保護紅線所覆蓋的國土面積不低於315萬平方公里，其中陸域生態保護紅線覆蓋的國土面積不低於300萬平方公里，海洋生態保護紅線不低於15萬平方公里。除覆蓋絕大多數重要濕地、珊瑚礁、紅樹林、海草床等重要生態系統；也包含了大小興安嶺、祁連山、三江源、秦嶺等生物多樣性保護優先區域。

張兵表示，此次生態保護紅線的劃定，堅持「應劃盡劃」與「實事求是」相結合，以全國國土調查成果為統一底版，通過科學開展「雙評價」工作，將生態功能極重要區和生態極脆弱區識別出來，劃入生態保護紅線。而中國國土勘測規劃院院長馮文利則說，在劃定過程中不預設指標比例，有的省份生態保護紅線面積佔比超過50%，有的省份不到10%。通過劃定紅線，明確了國家生態安全的底線和生命線，也築牢了國家生態安全屏障。

央視報導中說，據初步測算，劃定後，生態保護紅線涵蓋了約佔國土面積18%的各類自然保護地，90%的陸生生態系統類型和85%的重點野生動物種群。