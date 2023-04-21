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倒春寒！山西氣溫驟降近卅度 下暴雪積雪超20公分

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
山西一天之內氣溫急降卅度，直接從夏天變成冬天。部分地區積雪達廿三公分。（大陸央廣網）
山西一天之內氣溫急降卅度，直接從夏天變成冬天。部分地區積雪達廿三公分。（大陸央廣網）

山西省21日受到冷暖空氣共同作用，出現了暴雪天氣。山西省氣象台連續發佈暴雪和道路結冰黃色預警，部分地區未來24小時降雪量將超過10毫米。同時，各地氣溫急劇下降，局部地區降幅接近30℃，從夏季轉為冬季。截至21日早上8時，山西左雲縣積雪深度達到24公分，右玉縣積雪深度達到23公分，創下當地紀錄。另外，連北京部分地區也飄起了雪花。

據科技日報報導，這是山西省近年來罕見的暴雪天氣，也是極其異常的天氣現象。大量的雪花飄灑下來，給當地帶來了冬日的美景，也給交通、農業等帶來了挑戰。目前山西右玉縣氣溫驟降至0℃並開始下雪，開啟了山西暴雪的序幕。而就在昨天，這裡還是30℃的高溫，24小時內氣溫下降了30攝氏度，從夏天一躍而入冬天。

在北京，21日凌晨起，雪花飄落門頭溝區清水鎮江水河村。上午8時許，降雪量逐步增大，積雪厚度達5厘米。此外，房山蒲窪東村、寶水村一帶，海拔1000米以上地帶也有雪花飄舞。

4月還有如此強的冷空氣，正常嗎？大陸中央氣象台首席預報員孫軍表示，中國大陸4月份出現這種較強冷空氣過程，還是比較多的。他說，中國春季冷暖空氣相對活躍，此時冷空氣強度往往會更強一些。冷空氣來臨前，中國大部地區受暖濕氣流控制，氣溫上升較快，溫度也相對較高。隨著冷空氣到來，降溫幅度就會比較大。

孫軍介紹，此前這種「斷崖式」降溫天氣也時常出現，但此次降溫也呈現出不同之處，主要是風雨與降溫結合在一起，尤其是北方地區，降雨非常明顯，局部地區甚至出現大雨，而且持續時間長，累計有5天。降雨量達到甚至超過50毫米，接近甚至超過常年同期。

山西省遭遇強降雪天氣，大陸中央氣象台提醒大家注意防範雪災和凍害，做好工作，及時加固棚架等易受雪壓影響的臨時建築物，防止倒塌傷人。

暴雪 降雪

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