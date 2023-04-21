敦化國小成統戰樣版 北巿議員要校方與福建聯繫下架影片

台北市敦化國小合唱團錄製〈我們同唱一首歌〉影片登中國春晚，家長就投訴學生成統戰工具；北市議會教育委員會今針對此事討論。議員王閔生說，交流就要依原則上報教育局，不是沒唱敏感歌詞就沒差，就是這樣才被利用；吳世正認為，台灣是民主國家，要怎麼交流都沒關係，但要釐清程序有無問題，不是針對唱歌內容，像白色恐怖也太可怕；簡舒培要求，校方與福建聯繫下架影片。

北市教育局長湯志民回應，目前校方有3項缺失，除了內部會議沒有記錄，他通知時間也有問題，對此案積極性不夠，要唱歌前，時間比較短，也無法完全確認學生、家長同意，但確實有家長部分同意；另外填表單上報時，沒有說是交流活動，沒人知道是誰填的，教務處沒人承認。

湯志民說，未來會依議員要求，若校方在兩岸交流部分除要遵守相關法規並報教育局，若是受邀表演或線上觀課等校方則要遵守高中以下學校受邀表演活動的作業原則。

王閔生表示，校方檢討報告提到，該交流並無會議紀錄，即使過程中校方曾覺不妥，校長卻認為沒唱敏感歌詞就沒差，「乾脆他去唱中國國歌、義勇軍進行曲」，裡面幾個歌詞有積極意義，如果是統戰歌曲就不適合唱，現在沒怪罪學生、校長或交流行為，而是實質內容有問題，是誰填回報系統校方沒承認，這件事沒牽扯政治意識，但面對中國文攻武嚇又釋出歌曲，就是對台統戰。

王閔生說，校方在表演前沒有問過所有學生、家長意願，僅告知有活動，甚至未依「受邀進行表演活動原則」處理，要求教育局通令各校，面對中國文攻武嚇、在國際上打壓台灣，若要交流必須謹守原則，並上報教育局，不能因為沒唱到敏感歌詞就不報，「校長就是因為這種觀念，才被人家利用」

吳世正認為，把〈我們同唱一首歌〉比喻為〈義勇軍進行曲〉太嚴重了，連蔡英文總統都說要交流，台灣是民主國家，人覺得兩岸是同祖先、有人覺得不是，都可以，即使是敏感歌詞，台灣歌手蕭敬騰照唱、該詞也是方文山所做，交流不是問題。

吳世正強調，教育局要釐清，對校長的懲處是因為行政疏失，而非唱什麼歌取，「這太可怕了，也像白色恐怖，還是綠色恐怖，還是文字獄？」教育局應給予各校明確指示，對外國代表本市，訂定什麼歌不能唱、什麼話不能講，要讓學校知道什麼可以交流、什麼不能。

「不要講白色恐怖啦！」王孝維說，民主國家每人都是平等，沒人反對要互相交流，但若台灣人在中國喊「打倒共匪」也是不能，保證被抓走，今天談的是正當程序，且公家機關與一般民眾不同，和每個國家交流都是平等互惠。

簡舒培指出，福建廣電藉著孩子達到統戰效果，學生被利用當作政治工具使用，所以才要藉由此事，希望教育局提供指引，未來學校接到類似邀請，能自行判斷，畢竟中國媒體皆為黨營，依「兩岸人民關係條例」，台灣任何單位只要和中國政府有關的單位進行交流都要往上通報，校長基本上就已經違法了，未來其他北市校長應該盡量避免。

簡舒培說，現在有部分家長認為，開了記者會讓敦化國小唱歌影像曝光，傷害學生隱私，若家長說的是，那是不是請校長去要求福建廣電把影片下架，「我昨天看都還有，影片都是中國來的，他們被當工具樣版」