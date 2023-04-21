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寶馬MINI冰淇淋不給中國人？ 胡錫進：崇洋媚外心理尚未肅清

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
上海車展寶馬MINI展台工作人員發放霜淇淋疑區別對待中國和外國訪客事件。圖／網路照片
上海車展寶馬MINI展台工作人員發放霜淇淋疑區別對待中國和外國訪客事件。圖／網路照片

針對在20日上海車展寶馬MINI展台工作人員發放霜淇淋疑區別對待中國和外國訪客事件，寶馬MINI20日午後緊急致歉，不過仍未能平息眾怒，寶馬「MINI中國」微博21日再就霜淇淋事件致歉，並稱會「認真改正」。

這起事件起因是20日有網友爆料稱，在上海車展寶馬MINI展台，工作人員發放霜淇淋時，疑似區別對待中國和外國訪客。

據指出，中國人去領霜淇淋的時候，工作人員稱沒了，發完了。但當有外國人去領時，工作人員卻熱情接待，將霜淇淋發給他，還貼心教他們如何食用。而當中國人看到還有霜淇淋，再去拿霜淇淋的時候，工作人員又稱這是限量款，並且把霜淇淋搬走。

MINI20日午後緊急致歉，指出MINI發起的「上海車展現場禮-甜寵」活動本意是給逛展的大小朋友送上一份甜蜜。「因我們內部管理不細緻和工作人員失職引起了大家的不愉快。對此我們真心道歉！」

大陸媒體人胡錫進也發文指出，上海車展上寶馬MINI展台的工作人員在發放免費霜淇淋時涉嫌區別對待中外參觀者，優先給外國人吃，這種做法的確不好。「寶馬在中國的用戶絕大多數都是中國人，數量有限的霜淇淋多給中國參觀者吃，才更符合寶馬參展以及在中國經營的邏輯。」

胡錫進指出，這件事應當說不上是寶馬公司對中國人態度的問題，因為該公司肯定想討好中國消費者。那兩名分配霜淇淋的女員工都是中國人，因此事情還是咱們中國人之間的。那麼那兩名女工作人員的做法是否屬於「崇洋媚外」呢？「客觀說，中國社會的崇洋媚外心理尚未肅清，在我們綜合發展水準仍低於美歐的時候，這樣的社會心理應當說也不可能肅清。」

寶馬「MINI中國」微博21日再就霜淇淋事件致歉，表示MINI占用了公共資源，對給大家帶來的負面體驗和心情，再次深深地表示歉意。

寶馬MINI指出，事實上，除了每天300份的發放外，還預留了非常少的一部分給現場非常辛苦的同事，大家影片裡看到的4-5個「老外」就是同事，他們佩戴了員工胸牌。由於流程的疏忽和管理的不細緻，導致了不好的體驗，就此再次致歉。「如果大家對我們還有什麼意見或建議，歡迎大家在評論區評論，我們會虛心接受、認真改正、積極回饋。」

上海車展寶馬MINI展台工作人員發放霜淇淋疑區別對待中國和外國訪客事件。圖／網路照片
上海車展寶馬MINI展台工作人員發放霜淇淋疑區別對待中國和外國訪客事件。圖／網路照片

霜淇淋 馬公

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