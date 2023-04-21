中老鐵路首周2千人過境

自13日首列中老（中國─寮國）鐵路國際旅客列車開行以來，截至19日，共計查驗出入境國際旅客列車14列次，驗放出入境旅客2597人次，其中，出境旅客1154人次，入境旅客1443人次。

新華社報導，「這次乘坐火車從老撾（寮國）到中國，比3年前走公路方便了很多，既節約了路程時間，還能坐在火車上欣賞沿途的風景。」時隔3年再次來昆明留學的老撾學生賽坎帕．島帕蘇乘火車入境中國時興奮地說。先前，她從老撾首都萬象乘客運汽車到昆明，全程需要2天至3天時間，途中至少要換乘3次，現在搭乘中老鐵路國際旅客列車，她只需不到5小時就到達磨憨（雲南邊境口岸城市）鐵路口岸，然後再過5個小時就能抵達昆明。

中老鐵路國際旅客列車開通一周來，磨憨出入境邊防檢查站在先期運行基礎上，不斷健全完善中老鐵路國際旅客列車勤務工作方案，「針對部分旅客對出入境政策及相關程序不了解的情況，我們增加現場引導警力，發佈並滾動播放通關指南，分類引導出入境旅客有序候檢。同時我們在列車入境前，提前為入境外國籍旅客發放外國人入境卡，最大限度縮短了旅客入境查驗等待時間。」磨憨出入境邊防檢查站鐵路口岸執勤專班民警方婷表示。