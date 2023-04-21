湄州島「天下媽祖回娘家」

號聲長鳴，兩面綉有「天上聖母」的幡旗和18盞紅燈在升幡手、掛燈手的引領下緩緩升起……20日（農曆三月初一），癸卯年「天下媽祖回娘家」啟幕，兩岸媽祖敬仰者紛紛赴福建省莆田市湄洲島謁祖進香。

中新社報導，台灣嘉義笨港港口宮主任委員張萬傳在活動現場表示，笨港港口宮1992年就與湄洲媽祖祖廟締結至親廟，雙方友誼深厚。

張萬傳說，此次再度相聚湄洲，同謁媽祖，更加深切感悟到兩岸文化同根同源、一脈相承。

台灣聖母三媽文化交流協會理事長柯文政感慨道，受疫情影響，過了好幾年才能再次來到湄洲媽祖祖廟謁祖進香，感到非常激動。

柯文政說，相信兩岸媽祖文化交流會，往後一定會越走越好。

媽祖是福建、浙江、廣東、台灣等地共同信奉的海神，傳說中可保佑出海人平安，也成為重要的信仰神明。

後來，由於華僑飄洋過海，將發祥於湄洲島的媽祖信仰習俗播衍到東南亞各國及世界各地。

越南媽祖文化董事會秘書長許碧清接受採訪時表示，在海外提起媽祖，便打開了海外華僑華人之間交流的話題。

媽祖文化可謂是海內外同胞心靈契合的橋樑。

活動中，來自越南、智利等國家的媽祖文化機構，台灣台中、新北、新竹、嘉義、高雄、彰化、澎湖的謁祖進香團和福建、廣東、海南等地的媽祖宮廟及文化機構恭請分靈媽祖，拾階走向湄洲媽祖祖廟天后宮，並在天后宮內舉行三獻禮儀式，完成這這次的謁祖進香。