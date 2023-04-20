八旗文化總編輯富察上海失聯 傳遭陸安全人員秘密拘捕
大陸作家貝嶺20日在臉書發文稱，台灣八旗文化總編輯富察（本名「李延賀」）在3月初赴中國大陸探親後，在上海被警方（包括國安及國保）秘密拘捕，迄今公開音訊全無。
富察為大陸籍人士，因兩岸婚姻成為台灣女婿，2009年即來台定居，並創辦「八旗文化」，出版過多本暢銷書，在台灣出版界頗有名氣。蔡英文總統還曾在參觀過台北書展後，在臉書分享其所購買的多本八旗的出版品。
富察自稱是滿族鑲黃旗富察氏後人，因此近幾年對外都以「富察」自稱。在2011年天下雜誌的專訪中，他曾自稱是共產黨員。
據悉，富察在遼寧瀋陽出生，但因就學與工作緣故已入籍上海。在來台定居後仍不時返回中國大陸，過去皆能自由進出，但他迄今仍未入籍中華民國。
事實上，本月初富察失聯的消息就已在特定人士間流傳，但因家人希望能透過私下管道設法營救，因此各方均不願公開此事。不過因富察失聯時間已久，近日相關訊息已逐漸在網上流傳開來。
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