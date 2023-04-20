地鐵色狼太多！杭州出狠招：網上公開姓名與懲處結果

浙江省官方網站「浙江政務服務網」近日瀏覽人數大增，原因是網站上的「行政處罰結果信息公開」公布的一批地鐵、公車色狼。內容不僅有色狼的全名，還有性騷擾過程和懲處結果，引發眾多網友圍觀，不少人甚至為此叫好。

據錢江晚報報導，有人在地鐵站內乘扶梯時偷拍女生裙底被罰人民幣500元；有人在地鐵車廂內用手、生殖器觸碰女生身體部位被拘留12日；甚至還有人3天內2次在地鐵內犯案，被抓後發現6個月內還有前科，因此遭加重處罰拘留20日。

例如，一名鄭姓男子侵犯隱私案的行政處罰結果信息公開內容就稱：「主要違法事實：2023年3月14日17時20分許，在杭州地鐵XX線XX站台二層上行樓梯處，鄭X天用隨身攜帶的手機偷拍李某某的裙底隱私部位。鄭X天的行為已構成侵犯他人隱私。又查明：2023年3月16日20時45分許，鄭航天在杭州地鐵XX線客運中心站至XX的列車車廂上，採用生殖器頂撞、手貼蹭王某某臀部的方式對其實施猥褻。鄭X天的行為已構成猥褻他人的違法行為，且在公共場所猥褻他人，屬嚴重情節」。

這名鄭姓男子最後面臨行政拘留20日的處罰。