陸4部門宣布：2023學貸免息 延1年還本金

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸財政部、教育部、中國人民銀行、中國銀保監會等四部門近日聯合發布通知，明確了2023年大陸助學貸款免息及本金延期償還工作等事宜。

中新社報導，4月7日召開的大陸國務院常務會議強調，目前大學畢業生就業已進入關鍵階段，要不斷優化完善相關穩就業政策，加大對吸納大學畢業生數量多的企業的政策、資金支持，深入實施「三支一扶」等計劃，推動應屆畢業生多渠道就業。

為減輕家庭經濟困難大學畢業生負擔，大陸財政部等四部門宣布，對2023年及以前年度畢業的貸款學生2023年內應償還的助學貸款利息予以免除，參照大陸助學貸款貼息政策，免除的利息由大陸中央財政和地方財政分別承擔。

對2023年及以前年度畢業的貸款學生2023年內應償還的助學貸款本金，經貸款學生自主申請，可延期1年償還，按照有關規定，助學貸款期限最長不超過22年，延期貸款不計罰息和複利，風險分類暫不下調。 　　

另據大陸財政部的數據，財政對各級各類教育投入規模持續穩定增長。

學貸 利息 中國人民銀行

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