陸嚴打侵權仿冒 去年破獲2.7萬件
根據大陸公安部消息，2022年以來，大陸公安機關按照公安部統一部署，深入推進夏季治安打擊整治「百日行動」、「崑崙」等專項行動，依法嚴厲打擊侵權假冒犯罪。2022年，大陸公安機關共破獲侵犯知識產權和製售偽劣商品犯罪案件2.7萬起。
新華社報導，大陸公安機關緊盯食品、藥品、生產生活等重點領域，破獲安徽「11·4」制售有毒有害食品案、四川「8·27」制售假農藥案、廣東「3·15」制售「非標」線纜案等一批重特大案件。聚焦創新驅動、營商環境、網路消費，公安破獲四川「10·26」侵犯技術秘密案、河南「8·11」制售假冒品牌光模塊案、山東「5·26」網上直播帶貨銷售假冒品牌運動鞋案等重點案件，淨化市場秩序。
公安機關會同有關部門聯合開展「劍網」「冬奧版權保護」「打擊院線電影盜錄傳播」「青少年版權保護季」等專項行動，聯合督辦一批大要案件，並圍繞重點案件處置、疑難法律問題、信息數據共享等與相關部門開展會商研究，制定發布多項制度措施。
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