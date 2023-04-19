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87歲爺爺病危！奶奶摸頭叮嚀「不行就走吧」 網友淚崩：愛情該有的樣子

香港01／ 撰文：夏洛特
婆婆之後摸摸老伴額頭叮嚀，叫他「不行就走吧，奔着有亮的地方走，別迷失了方向！」。（「小PP的P」影片截圖）
婆婆之後摸摸老伴額頭叮嚀，叫他「不行就走吧，奔着有亮的地方走，別迷失了方向！」。（「小PP的P」影片截圖）

至死不渝的愛最是動人！大陸近日流傳1段感人影片，天津1名87歲伯伯病危昏睡，已是呼氣多、吸氣少，83歲老伴見狀不忍他受罪，只能強忍悲痛，輕聲叮嚀與他告別，「該走的時候沒有遺憾，不行就走吧」，與摯愛道別的場面催人淚下。短短30秒影片令無數網友哭得不能自已，認為「這才是愛情該有的樣子」、「淚崩」、「看不了這個，生離死別太令人難過了」、「我想我爺爺奶奶了」。

綜合大陸媒體報導，影片由老人親屬於4月4日在影音平台抖音上傳，隨後獲多次轉載。從網上流傳影片可見，該名87歲老伯伯虛弱地躺在床上，吸氣無力呼氣重濁，情況並不樂觀，生命已是倒數階段，而83歲老伴就坐在身旁，一手輕撫他額前，一手握住他的手。

婆婆鼓勵昏睡的老伴堅持下去，努力與病魔對抗，說等他出院後「讓孩子們熱熱鬧鬧給咱辦一場婚慶，你的願望會實現的」。而影片配文就寫上「所有人都知道這是老倆口最後一次依偎在一起」。

而在之後上傳的另一段影片中，婆婆溫柔安慰，跟伯伯說「一切事都放下，把病治好咱就回家」，然而伯伯卻不能言語，只能吐納微弱氣息。之後，婆婆摸摸老伴的額頭叮嚀，「該走的時候沒有遺憾，不行就走吧，奔着有亮的地方走，別迷失了方向！」，隨後又說了句「老伴，要好好的」。

孫子齊先生表示，爺爺因為肺癌昏迷不醒，之前一直牽掛着奶奶，而奶奶也捨不得爺爺，只是不想爺爺繼續受病痛折磨，才忍痛叫他放手，其實她才是最無法割捨的人。而在場的人看到這幕都感觸不已，為兩人矢志不移的愛感動。

短短30秒的影片令無數網友淚流滿面，「這才是真正的愛情」、「受不了淚奔」、「雖然老伴捨不得，可是看着老爺子難受啊」、「這才真愛一生，奶奶給我講掉淚了」、「老爺子倒氣了，奶奶心裏得多難受，還故作堅強安慰」。也有人分享親人離世經歷，「我奶奶死之前就是這樣呼吸，然後就去世了，真的看不了這些，想奶奶了…」、「我外婆就是這樣走的，外公很捨不得她，沒多久就跟着走了」、「這樣撫摸他，會好很多，聽說即將走的人，他自己也是很慌很害怕的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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