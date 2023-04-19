沒人認識？男混入公司年會蹭吃蹭喝！還上台領走別人大獎與長官合影

《九派新聞》報導，近日，上海某公司舉辦年會時，本該頒給員工的獎品被一陌生男子姚某冒領走，損失幾千元人民幣，當地警方經過調查將姚某拘捕歸案，他表示，本意到公司年會混吃混喝，意外獲獎後還上台和長官一起合影留念，記錄年度「幸運時刻」。

姚某自述，當日認為沒有人會發現他，便從正門旁若無人地混入年會，隨意選擇了一桌就坐蹭飯。意外的是，他所坐位置的對應獎券中了公司的年會獎項，獲得手表一枚。

隨後，姚某上台領獎，還與公司長官一同合影留念，記錄年度「幸運時刻」。姚某承認，發現自己中獎後，貪念作祟，領取了本不該屬於自己的獎品。

據悉，該公司部門眾多，員工之間亦非相互都認識。公司發現異常後，遂向當地警方報案。接報後，警方根據閉路電視資料確認了嫌疑人姚某的體貌特徵，最終將姚某拘捕。

目前，相關案件情況正在進一步審理調查中。

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文章授權轉載自《香港01》