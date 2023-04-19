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嶺南非遺文創 兩岸投稿逾500件

聯合報／ 梁珮岑／綜合報導

近年來，廣東文創產業愈來愈突出，其文創IP與知識產權板塊在整個大陸也受到廣泛的被關注與應用。第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽以「嶺南非遺文創」與廣東供應鏈相結合，海選徵件於4月16日截止收件，賽事累計徵得海峽兩岸青年設計師共五百餘件的非遺文創設計。

據悉，第一屆海峽兩岸青年非遺文創設計大賽由台灣與大陸兩地的青年設計師參與設計投稿，整個賽事的創作能力和設計能力非常突出，賽事接續也將邀請海峽兩岸「最強大佬」，包括台港澳專業的設計師、專家學者，進行海選評審，最終選出十位青年設計師入圍，進行下一輪的競賽。

香港著名IP設計師李少麟參獲邀擔任賽事的評審委員，他表示，現在製作出的文創產品不僅僅能在中國大陸銷售，透過海峽兩岸的青年設計師的創意，那麽產品絕對可以銷售至海內外各地，「如何將文創比賽的影響力擴展到比賽結束之後，作品及設計延伸到市場，不單單只是大陸市場，也可以是台灣、東南亞等地，一起去投入、開發新市場，這樣大家才能共贏。」

李少麟在港從事IP設計和影視文化多年，累積了一定的經驗，隨後到廣東創業發展。他提到，與香港不同的是，整個廣東省差不多是世界的供應鏈，這個優勢要好好把握，包含現在舉辦文創比賽，希望創作出的東西盡量跟供應鏈工廠靠近，做一個有效果的連接。此外，他認為廣東省的地理位置優越，從廣東到廣西、甚至到北京、上海等地都比從香港出發來得方便。

李少麟還提到，希望能將參賽者的優秀作品投放到市場，文創作品能實現商業化轉化，對以後文創產業的發展會有很大的幫助。未來也計畫將影視和非遺結合在一起，包括醒獅、香雲紗、炮台等影視主題，「其實不管是IP版權還是影視文化，這都是一個媒介、工具，（和文創產業）而這些都是可以相互結合的。」

文創產業 廣東

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