福建多舉措 激勵文旅經濟發展

今年以來，福建省文化和旅遊市場加速回暖。根據17日從福建省文化和旅遊廳消息，2023年一季度，福建省接待旅遊總人數11079.58萬人次，同比增長25.8%，恢復到2019年同期的107.2%；其中過夜遊客2970.11萬人次，增長34.8%。

中新社報導，數據顯示，今年第一季度，福建省實現旅遊總收入達1322.80億元（人民幣，下同），同比增長42.9%，恢復到2019年同期的88.5%；全省遊客人均花費1194元，同比增長13.5%。

近期，福建省委辦公廳和省政府辦公廳發布了《新形勢下促進文旅經濟高質量發展激勵措施》（簡稱激勵措施）。這是福建省繼去年印發《福建省推進文旅經濟高質量發展行動計劃（2022—2025年）》之後，在文旅經濟領域發布的又一重要文件。

福建省文化和旅遊廳副廳長蕭長培在17日舉行的2023年福建省文旅經濟發展大會記者會上表示，《激勵措施》主要包括5個方面23條措施，整合福建省文化和旅遊廳及相關廳局涉文旅資金3億多元，將有力促進文旅經濟高質量發展。

《激勵措施》從激勵縣域文旅經濟、文旅產業鏈、文旅融合和跨界發展、文旅消費、文旅市場主體等方面提出一系列措施。

除了政策加持外，福建組織開通省外入閩觀光旅遊列車，積極推動長三角、珠三角、東北等多地開通多趟外省入閩觀光旅遊列車。3月31日，今年首趟來閩旅遊專列由江西贛州開出，搭載400名旅客順利抵達泰寧，開啟為期兩天的丹山碧水之旅。

福建省文化和旅遊廳一級巡視員吳立官介紹，為了吸引更多省外遊客搭乘專列入閩旅遊，福建文旅部門精心策劃了海絲休閒之旅、文化體驗之旅、世界茶鄉之旅等一批「清新福建」環閩旅遊主題線路，採取「專列+專線」定制模式，打造高質量旅遊列車產品。

福建省文旅經濟發展大會18日開幕。大會期間，舉辦「投資福建 贏在未來」文化和旅遊重點項目招商推介會。截至4月14日，各地報送94個文化和旅遊招商引資簽約項目，合計總投資金額達1101億元，項目落地後將顯著增強福建文旅經濟後勁。