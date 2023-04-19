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東航單周844班次 客流10萬人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著疫情防控政策的調整和出入境客運市場的持續恢復，各航司抓住復甦機遇，加快恢復國際/地區航線。中國東方航空17日消息顯示，在4月中旬，東航執行的國際和地區客運航線數量已達到70條，平均每周執行國際、地區航班已恢復至844班次，周航班量較今年3月增長60％。

中新社報導，隨著航線和航班數量的逐步恢復，東航承運的出入境旅客數量持續增長。據統計，在4月10日至4月16日這一周，東航國際和地區航班累計承運旅客達10.3萬人次，在疫情後首度踏上單周出入境客流量10萬人次大關。 　　

根據計畫，4月中下旬，中國東方航空還將在上海、北京、西安、昆明、南京等地新增多條國際/地區航線，包括上海至仰光、昆明至新加坡、西安至莫斯科、大興至莫斯科等航線，每周預計新增航班約44班。而在五一假期，東航還將新增南京至普吉、西安至普吉等航線，滿足假日出行需求。 　與此同時，東航也在多條國際航線上積極增投運力、加密航班。其中，上海至首爾、煙台至首爾、上海至濟州已經增加至每周7班。

航線 航班 東航

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