北京書展萬冊好書 首現「藏書文化」

近距離圍觀古籍修復現場，欣賞中外名人的藏書票……，北京第二屆嘉德國際藝術圖書展日前面向公眾開放。書展匯聚40餘家海內外頂級藝術出版社的10000冊精選藝術圖書，形成1400平方公尺的「超體書房」，同時首次將「藏書文化」特展作為組成部分，以藏書印與藏書票為線索，將藏書的風雅娓娓道來。

在展廳現場的珍稀版本展區，不少「大部頭」引人注目。「這次參加書展，我們帶來了很多珍稀版本的書籍，包括一些絕版的藝術書籍。」罐子書屋負責人張小強介紹，參展的《波士頓美術館藏唐宋元繪畫名品集》、《周秦漢唐文明特集》等，都是鮮少在各種書展露面的書籍。中華書局則展出了《傅熹年中國古代書畫鑒定組工作筆記》，對於瞭解和學習中國古代書畫，有重要的參考價值。

本屆圖書展首次聯合榮寶齋和中國書店共同帶來國家級非遺技藝展示體驗，讓觀眾可以深入了解木版浮水印和古籍修復技藝。在書展現場，中國書店古籍修復中心主任徐曉靜的古籍修復工作空間吸引了觀眾的駐足。只見她將蟲蛀的古籍書頁平鋪，用一杆毛筆蘸取稀糨糊，將修復紙貼在蟲洞的位置，粘連牢固後撕下多餘的修復紙，並迅速吸走多餘的糨糊和水分。

走進「藏書文化」特展區域，「朱痕一點：古籍珍本中的藏書印及原石」展區，展出了86冊帶有藏書印的古籍珍本和50方藏書印原石，印主涵蓋近現代藏書家、學者百餘人。其中包括清代著名藏書家黃丕烈、清代金石學家陳介祺、晚清金石學家葉昌熾等人的藏書印原石。「寸紙留香：中外名人藏書票」展區，則呈現了臧克家、艾青、冰心、三毛等中外名人經典藏書票220件。「詩人艾青的這枚藏書票妙趣橫生，上面畫了一隻在孵蛋的黃母雞，可從蛋殼裡孵出來的卻是一隻小鴨子。」中國美術家協會藏書票研究會副會長黃顯功解釋，原來詩人艾青曾在一次會上這樣自我介紹：「我是學畫的，可沒想到如雞卵變成了鴨蛋，寫了詩。」該票作者據此創作了藏書票，也以此來表現票主的人生經歷。