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賭王千金結婚！竇驍曾窮到打三份工 日食一餐今變億萬駙馬
已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與男友竇驍於2019年公開認愛，兩人拍拖近4年終於修成正果，於今日（18日）於峇里島舉行世紀夢幻豪華婚禮。自與超蓮相戀後，竇驍的名字逐漸為人熟悉，不過原來竇驍並不是大陸演員，而是加拿大籍，說得一口流利英語及粵語，第一份工作更是髮型學徒。
現年34歲的竇驍身高1米82，外型俊朗，有著陽光笑容。他於2008年北京電影學院，2010年被大陸著名導演張藝謀睇中，在電影《山渣樹之戀》飾演男主角，片中拍檔是周冬雨，直到拍攝《楚喬傳》的反派角色燕洵才正式走紅，但從加拿大回流大陸前，竇驍一直過著窮困生活。
在大陸出生後，竇驍於小學時期隨家人移居加拿大溫哥華，一家人居於公寓內，可惜當時家中失竊，所有積蓄全被偷走，竇驍隨即由天堂落入地獄，16歲已當上髮型學徒，由洗頭仔做起。竇驍曾於節目內透露，由於脾氣好的關係，很多婆婆都喜歡點名要他洗頭，原本想向髮型師方向發展。
其後竇驍參加了當地的《SunShine Nation》比賽，贏得Sunshine Boyz冠軍，開始向賺錢最快的演藝界發展。在遇上張藝謀前，竇驍經濟拮据，曾一日打三份，為省錢早晚餐不吃，中午只吃6元人民幣的粉絲湯，生得高大的他確是相當難捱，幸好現在已成為大陸一線男星，更娶得何家千金超蓮為妻，總算是苦盡甘來。
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文章授權轉載自《香港01》
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