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山東菏澤 辦伏羲堯舜禹大典
為傳承華夏祖源文化，凝聚中華民族精神，伏羲堯舜禹大典將在22日（農曆3月初3），於伏羲桑梓、堯舜故里山東省菏澤市舉行。
千百年來，民眾自發祭祀堯舜已成風俗，菏澤市自2016年舉行首屆全球伏羲堯舜禹大典以來，每年吸引眾多海內外華人蒞臨菏澤市胡集鎮堯舜廣場尋根祭祖，共襄盛舉。
荷澤市位於山東省西南部，是上古歷史人文聖地，伏羲帝舜生於此，炎帝採藥於此，堯舜都於此。三皇五帝之伏羲，是華夏人文初祖；堯舜是文明肇始，德孝之祖，堯舜文化是儒家思想之源。祭祀大典以「尋根祭祖傳德孝，凝心聚力興中華」為主題，包括鳴砲、擊鼓、鳴金、上香、獻花等儀程，伴著嗩吶鼓樂伴奏，向先祖行108拜大禮。
胡集鎮位於菏澤市東北部，是歷史上雷澤湖、古成國、平陽邑、成陽縣、雷澤縣、平陽屯所在地，上古時期中華文明重要發祥地之一，是中華先人祖源之地。境內有成陽故城、堯帝陵、雷澤寺遺址。
胡集鎮依據考古發掘與歷史文獻記載，打造堯舜禹主題公園，建設大陸最大堯舜祭祀廣場，成為全球華人尋根問祖聖地。規畫「一帶三園」的文化旅遊主題，「一帶」即徐河景觀帶，「三園」以帝堯陵遺址、成陽古城遺址為重心，搭配徐水、沙河，建設堯舜禹主題公園、成陽故城文化園、伏羲文化園，打造探祖源、祭先人、訪古城的文化之旅。
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