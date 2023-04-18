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滑板牽兩岸情誼 陸青年：想到台灣看看

聯合報／ 記者黃雅慧／常州報導
第二屆蘇台青年潮流文化節有滑板表演賽，成為兩岸極限運動愛好者交朋友的場所。記者黃雅慧／攝影
第二屆蘇台青年潮流文化節有滑板表演賽，成為兩岸極限運動愛好者交朋友的場所。記者黃雅慧／攝影

當前的流行文化成為兩岸青年交流的重點媒介。江蘇省台辦、常州市人民政府16日啟動海峽兩岸青年環太湖交流活動暨第二屆蘇台青年潮流文化節，活動中聚集籃球比賽、街舞比賽與滑板比賽。在活動現場，來自大陸的職業滑板手，28歲的青年王玓受訪指出，他從未到過台灣，但通過滑板運動認識台灣很多朋友，都是台灣朋友到大陸跟他碰面，他希望有一天能到台灣拜訪朋友，並跟台灣本地滑板運動進行交流。

24歲來自台灣的青年駱冠廷在大陸成長，目前在江蘇省昆山市擔任滑板教練，因為本身在大陸玩滑板，通過一些朋友圈推薦過來參加活動。他認為滑板可以讓人不去在意彼此背景，只會專注跟對手比賽思考要出什麼招數。

王玓認為，這個運動特別適合年輕人接觸，它具挑戰性，且有永不言棄的精神在，跟大部分運動有區別。他也是通過滑板運動來結交五湖四海的朋友，包括台灣朋友。由於他自己也做滑板品牌，所以也有台灣經銷商。「特別想去台灣」他說。

海峽兩岸青年環太湖交流活動暨第二屆蘇台青年潮流文化節16日在江蘇常州啟動。本屆活動以「文化交流」與「創新創業」為主線。現場活動有：常州台青籃球社、常州本地企業籃球隊、高校籃球隊共同進行5V5籃球對抗交流賽；來自台灣《極限青春》綜藝節目的知名滑手攜手常州本土滑板社、高校滑板社帶來精彩滑板表演交流賽；來自《這就是街舞》賽事的街舞高手與蘇台兩地實力舞者進行現場街舞battle等；此外，現場還有常州台青創業市集。啟動儀式上宣布現場統計約1500名兩岸青年參與。

本屆海峽兩岸青年環太湖交流活動將持續全年，期間陸續開展第二屆蘇台青年潮流文化節、「兩岸情」常州．台灣攝影交流、「夜聚龍城 情聯兩岸」越夜越美麗互動體驗、「文創兩岸 情繫一家」創意市集等活動。

青年 運動 街舞

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