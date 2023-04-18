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京港高鐵復駛 全程變快25分

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
京西至香港西九龍G79次高鐵列車，從北京西站發出。圖／本報北京傳真
京西至香港西九龍G79次高鐵列車，從北京西站發出。圖／本報北京傳真

京西至香港西九龍G79次列車，近日從北京西站發出，標誌著京津冀進港高鐵恢復運營。

據介紹，G79次上午10時從北京西始發，18時31分到香港西九龍，經停石家莊、鄭州東、武漢、長沙南、廣州南、深圳北站，全程運行時間較2018年開行時的8小時56分縮短至8小時31分，進一步拉近了兩地的時空距離。

乘客從北京西站乘坐G79次列車檢票進站流程，與普通高鐵列車一樣，使用購票時用的身分證件進站。在抵達香港西九龍車站後，採用「一地兩檢」完成通關程式，即乘客在香港西九龍站出站之前，持港澳通行證或回鄉證等出入境證件完成兩地檢查後，即可出站。

「很快，時間短！從北京只要8個多小時就能到香港了！」準備去香港看女兒的黃阿姨，提前趕到候車室裡，等待著高鐵檢票。「坐火車更方便，直接檢票上車，省了不少麻煩，而且到了香港還能趕上晚飯。」

「進港列車恢復開行，我們準備好了！」G79次列車長侯蕊婷介紹，此次開行進港列車的是「復興號」智能動車組列車。為保障進港列車高質量恢復開行，車隊選派業務能力強、形象氣質佳的成員擔任值乘任務，同時強化普通話、廣東話、英語「三語」培訓，並組織開展跟車實訓，重點圍繞各類應急處置預案開展演練。乘務組對特殊重點旅客開展旅途愛心服務，並配備「便民百寶袋」，滿足旅客出行需求。

此外，天津直達香港的高鐵列車G305次也恢復開行。該趟列車上午11時05分自天津西站始發，21時44分到達香港西九龍站，途經13個車站，全程運行時間約10小時。

香港 北京

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