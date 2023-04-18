美食會友 桂台共慶三月三

「兩岸一家親暨廣西花蓮共慶『三月三』」活動16日在廣西財經學院舉行。在南寧從事餐飲業的多位台商出席活動，展示台灣美食。

中新社報導，在桂台商、廣西南寧市宇門餐飲管理股份有限公司總經理張元亨表示，這樣面對面的活動，可以讓廣西的大學生更多瞭解台灣文化，增進桂台兩地年輕人的相互瞭解。

在南寧從事餐飲業多年的台商梁庭華第一次參與「壯族三月三」活動。她說：「大陸調整疫情防控政策後，經濟迅速復蘇。我的生意也開始好轉。參加這樣的活動，可以擴大我們店鋪的影響力，增加客源」。

梁庭華對「壯族三月三」印象深刻。這個節日廣西民眾都會趕歌圩，這是壯族青年最期盼的節日，比春節還隆重。

「壯族三月三」又稱歌圩節，是壯族祭祀祖先、倚歌擇配的傳統節日，是壯族及其先民在特定的歷史條件和生活環境下，經過日積月纍而慢慢形成具有壯族特色的傳統節日。梁庭華表示，參與「壯族三月三」活動，主要想展現台灣的美食文化，促進桂台兩地的交流融合。

廣西財經學院校長夏飛教授指出，該院高度重視與台灣地區的交流與合作，近年來先後與台灣德明財經科技大學等多所台灣高校簽署合作協議，舉辦桂台學術交流會近10場，邀請台灣青年專家學者入校舉辦學術報告30餘場，聘請20多名台灣專家學者擔任客座教授、兼職教授。2018年，學校成立了「桂台協同創新發展中心」。