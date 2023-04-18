中老鐵路助力 寮國觀光迎春

中老（中國至寮國）鐵路開通，讓更多人踏上這片美麗土地。「鐵路開通以後，從萬象到萬榮（均為老撾的火車站）只要一個小時，票價也比大巴便宜，來到萬榮的遊客數量是過去的兩三倍。」中老鐵路萬榮站客運值班員美麗表示。

新華社報導，老中鐵路有限公司數據顯示，截至4月15日，萬榮站開行列車1542對，客發189351人次，最高日發送1487人次。今年以來，開行列車405對，為去年同期的217%；客發78386人次，為去年同期的988%。車站旅客發送量不斷增加。

作為高質量共建「一帶一路」的標誌性工程，中老鐵路老撾段每一座車站都頗具特色。萬榮站將當地喀斯特地貌和南松河元素運用到室內吊頂設計中，展現出這座城市依山傍水的特色。萬象站，以「檀木之城，中老之誼」為設計理念，深度融合中老兩國文化傳統，創造出既適應老撾當地氣候、又滿足交通建築特殊功能的新型建築形式。

正值老撾新年，無論是萬榮站還是萬象站，檢票口都有大量旅客。他們中有的是回家與家人團聚，有的是去景點旅遊，其中不乏從歐美國家來的遊客。

從萬榮站出站的加拿大遊客邁克爾表示，這是他第二次帶家人來老撾旅遊。「上次來時，由於交通不便只去了萬象。現在有了中老鐵路，便捷舒適，票價合理，可以把老撾北部轉個遍了，相信這趟旅程會很愉快。」

老中鐵路有限公司數據顯示，截至4月14日，中老鐵路老撾段累計開行旅客列車3049列，發送旅客222萬人次。今年以來開行旅客列車834列，發送旅客77.8萬人次，客車平均上座率97.85%。

老撾新聞、文化和旅遊部旅遊宣傳司數據顯示，中老鐵路開通運營後激活當地旅遊經濟，遊客普遍願意選擇鐵路的出行方式。從萬象前往旅遊熱門地瑯勃拉邦市的旅客中，有85%的人選擇鐵路。

老中鐵路有限公司總經理劉宏表示，中老鐵路只是起點，不是終點。「鋼鐵巨龍承載著兩國人民的友誼、夢想和希望，加速駛向更美好的明天。」