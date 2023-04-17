兩岸「小三通」復航滿百日 旅客累計近5萬人次
據大陸廈門出入境邊防檢查總站17日公告訊息稱，截至4月17日零時，兩岸「小三通」客運航線復航已滿百日，累計驗放客輪近600艘次，查驗出入境旅客4.95萬餘人次。同時，因應需求，開通過「兩岸生命救助綠色通道」5次。
據中新社報導，4月16日，146名旅客搭乘「新五緣」輪，經廈金航線抵達廈門五通客運碼頭後，至此，廈金航線復航滿一百天，該日該航線營運了12個航次，運送旅客近1,700人次，分別比今年1月7日復航當日增長約5倍、18倍。
在此之前，1月7日，台灣開放以專案方式復航兩岸小三通客運，限金馬民眾及當地陸配搭乘，3月25日，擴大開放中轉，讓所有台灣民眾及陸配可搭乘以來，廈門一金門、福州馬尾一馬祖、泉州一金門、福州連江黃岐一馬祖等四條兩岸小三通客運航線陸續復航，每周航次也從26增加至最多118個航次。
其中，4月1日單日，兩岸小三通客運航線累計查驗出入境旅客突破2,000人次，創下復航以來單日客流高峰。
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