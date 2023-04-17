快訊

狙擊日本首相很容易？岸田襲擊案的「警備困難」

總統府免職健保署署長石崇良？ 薛瑞元證實是「這件事」

飼主險淚崩！賣水果被刷負評無奈下架 阿金不知情「仍賣力裝箱」

兩岸「小三通」復航滿百日 旅客累計近5萬人次

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
廈門五通碼頭通關現場。（中新社）
廈門五通碼頭通關現場。（中新社）

據大陸廈門出入境邊防檢查總站17日公告訊息稱，截至4月17日零時，兩岸「小三通」客運航線復航已滿百日，累計驗放客輪近600艘次，查驗出入境旅客4.95萬餘人次。同時，因應需求，開通過「兩岸生命救助綠色通道」5次。

據中新社報導，4月16日，146名旅客搭乘「新五緣」輪，經廈金航線抵達廈門五通客運碼頭後，至此，廈金航線復航滿一百天，該日該航線營運了12個航次，運送旅客近1,700人次，分別比今年1月7日復航當日增長約5倍、18倍。

在此之前，1月7日，台灣開放以專案方式復航兩岸小三通客運，限金馬民眾及當地陸配搭乘，3月25日，擴大開放中轉，讓所有台灣民眾及陸配可搭乘以來，廈門一金門、福州馬尾一馬祖、泉州一金門、福州連江黃岐一馬祖等四條兩岸小三通客運航線陸續復航，每周航次也從26增加至最多118個航次。

其中，4月1日單日，兩岸小三通客運航線累計查驗出入境旅客突破2,000人次，創下復航以來單日客流高峰。

大陸福州邊檢站警員，和經由黃岐馬祖航線返鄉的台灣民眾。（中新社）
大陸福州邊檢站警員，和經由黃岐馬祖航線返鄉的台灣民眾。（中新社）

航線 馬祖

延伸閱讀

廈門台商協會拜會金門議長洪允典 將共同促成陸客來金

中共稱監護小三通客船 海委會：認知作戰操作

南北之星2號駛入福州琅岐碼頭 王忠銘：小三通邁出全新一步

「馬祖南竿-臺北港」南北之星2號航班 4月15日復航

相關新聞

杭州蕭山國際機場傳火警！機場大廳濃煙密布

據杭州日報微信公眾號今日凌晨報導，4月16日晚，多名網友爆料稱，杭州蕭山國際機場航站樓傳出火警，現場濃煙密布。

影／老婦撿到錢包靠1動作「猜對提款卡密碼」 爽領3萬元下場GG了

務必提高提款卡密碼的防護安全性！日前中國大陸上海一名老婦人意外撿到陌生人的錢包，在錢包裡發現提款卡，竟突發奇想利用陌生人留在錢包內的證件交叉對比...

兩岸「小三通」復航滿百日 旅客累計近5萬人次

據大陸廈門出入境邊防檢查總站17日公告訊息稱，截至4月17日零時，兩岸「小三通」客運航線復航已滿百日，累計驗放客輪近60...

中國沙塵暴之亂 億萬人民何時不再「吃土」

當春風十里成了黃沙漫天，中國專家們說，防治工作會繼續，而民眾也要學習和沙塵暴共處。看樣子，「還珠格格」一首插曲的歌詞似乎...

中國網路存在「約死」群組 藏匿黑暗成員複雜

中國4名青年相約湖南張家界跳崖輕生，4人相約赴死的網路「約死群」受到注意。1名潛入觀察的中國心理諮商志工表示，「約死群」...

兩岸近千信眾共襄盛舉 廈門共祭保生大帝

大陸積極透過文化交流，促進對台「心靈契合」。據中新社，第十六屆海峽兩岸（廈門海滄）保生慈濟文化節16日在廈門青礁慈濟祖宮...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦