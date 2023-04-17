影／老婦撿到錢包靠1動作「猜對提款卡密碼」 爽領3萬元下場GG了
務必提高提款卡密碼的防護安全性！日前中國大陸上海一名老婦人意外撿到陌生人的錢包，在錢包裡發現提款卡，竟突發奇想利用陌生人留在錢包內的證件交叉對比「成功猜對提款卡密碼」，更過分的是，她竟大喇喇地將輸入密碼提領金錢。
根據《九派新聞》報導，上海一名60多歲婦人於去（2022）年10月在散步途中撿到錢包，錢包裡存放遺失者的身分證件及提款卡等重要物品，但她並未將撿拾到的錢包送往警局。
這名婦人甚至心生歹念，利用錢包內的遺失者證件確認生日資訊，經過一番排列組合後，成功試出遺失者的提款卡密碼，她前往ATM輸入提款卡密碼，成功竊取7千人民幣（約台幣3萬1千元），婦人看似正常提款的畫面被ATM上方的監視器錄下，成為犯罪證據。
事後，這名婦人的罪行被警方揭發，被依當地律法「信用卡詐騙罪」起訴，最終判處緩刑3個月、罰金2萬人民幣（約台幣8萬8千元）。
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