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廈門天竺山桐花旅遊節開幕　「四萬株千年桐」爭艷

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
天竺山桐花旅遊節15日開幕。取自廈門日報
天竺山桐花旅遊節15日開幕。取自廈門日報

清明節後進入賞桐季節，大陸廈門與台灣的新竹、苗栗一樣有興盛的桐花文化。其中，為期9天的天竺山桐花旅遊節，4月15日在素有「廈門後花園」之稱的海滄天竺山森林公園開幕，四萬株千年桐即將迎來最佳花期，潔白的花瓣夾雜著淡紅，每天都能吸引上萬遊客入園參觀。

據廈門日報、廈門海滄區政府訊息，2023（廈門·海滄）天竺山桐花旅遊節開幕，15日在天竺山森林公園開幕，當天就吸引市民遊客上萬人次，活動持續至4月23日。

據指出，舉辦桐花旅遊節，是廈門海滄區堅持以文塑旅、以旅彰文，推進文化和旅遊深度融合發展，也是深耕「山、海、湖、島、城」等生態資源優勢，通過「旅遊+」大力推動全域生態旅遊，邁向國際一流灣區新征程的實踐。

其中，2016年，天竺山森林公園遭遇「莫蘭蒂」颱風重創，海滄區決定補種4萬株千年桐。在近年的精心養護之下，千年桐茁壯成長，每到盛開季節時花開滿山，潔白的花瓣夾雜著淡紅，像淡淡的雲團飄浮在青山綠水間，微風輕拂，落英繽紛，似漫天飛雪。

目前，潔白的桐花現已次第開放，將於四月下旬至五月上旬迎來盛花期，最佳賞花地位於公園西線的皓月湖畔右側山頭、四季花谷，以及東線的兩二湖、百竹園等四處地方。

據指出，今年廈門海滄的桐花旅遊節將以賞花踏青為主線，打造一場旅遊文化品牌盛宴，還將在建設生態文明、樹立文化地標、促進文旅融合的同時，探索兩岸融合發展。

在此之下，開幕式當天，海滄區有多名台籍社區助理，與天竺山幼兒園、海滄親子義工服務隊的親子家庭，共同植下近百株千年桐樹苗，象徵兩岸桐花交相輝映，兩岸同胞共襄盛舉。

旅遊節期間，天竺山4A級旅遊景區還將以四季花谷為中心，舉辦桐花下的音樂會、海滄小桐星才藝秀，安排桐花手作、桐花市集、圍爐煮茶等配套活動輪番登場，在東西線山林間，還有百花牆、創意標語、趣味合影框等拍照打卡點，搭配西門的卡丁車場，甚至熱氣球項目等，提供多元遊玩視角。

園區內還提供多元遊玩方式，豐富旅遊節內容。取自廈門日報
園區內還提供多元遊玩方式，豐富旅遊節內容。取自廈門日報
天竺山桐花旅遊節15日開幕，將於四月下旬至五月上旬迎來盛花期。取自廈門日報
天竺山桐花旅遊節15日開幕，將於四月下旬至五月上旬迎來盛花期。取自廈門日報
海滄天竺山森林公園內，桐花已經陸續綻放。取自廈門日報
海滄天竺山森林公園內，桐花已經陸續綻放。取自廈門日報

桐花 廈門 森林公園

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