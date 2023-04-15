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春雨來了 鄭明典一張圖看雲區凸起來的對流胞

玩過頭！迎親擋門一小時 新郎發光紅包不給過 岳母急到心臟病發

香港01／ 撰文：安祖娜
圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage
圖為結婚示意圖。圖片來源/ingimage

結婚時親友團開玩笑擋門，的確能夠增加喜慶氣氛，不過也要適可而止。網路流傳影片，河北1名新郎於大喜日子前往接新娘時，被女方親友及姊妹團拒於門外長達1小時，新郎發光身上紅包仍被阻擋進門。岳母眼見情況失控，一時情緒激動，感到不適跌坐在地上，連吃了2次速效救心丸，才慢慢恢復過來，幸好沒釀成悲劇。

微博流傳片段，周日（9日）河北唐山的一場婚禮險些樂極生悲的經過。當日新郎與家人及兄弟浩浩蕩蕩前往女家接新娘，沒想到女方親友一時興起婚鬧，將新郎阻擋在門外足足1小時，拒絕讓他進門。

在場的婚車車隊成員指出，唐山當地其中1個婚嫁傳統習俗是新郎接新娘時會被堵門，不過結婚當日新郎派光身上所有紅包，仍無法成功進入新娘家，現場情況混亂，「迎親的時候闖門，我們這邊有這習俗，他們鬧得挺厲害，就是現場人挺混亂的」。

這時新娘母親着急起來，本身有冠心病病歷的她疑擔心耽誤婚禮吉時，一時情緒激動感到不適，更一度跌在地上，需要親友攙扶。影片可見，岳母面色蒼白，多名親友圍住，眾人紛紛關心她的情況。後來岳母連吃了2次速效救心丸，休息了一會才慢慢恢復狀態；而新郎也成功接到新娘，返回男方家進行儀式，婚禮圓滿結束。

事件曝光後引起內地網友討論，不少人直指婚鬧早已不合事宜，新人面對過份或離譜的儀式或玩笑，理應直接取消或拒絕配合，「把婚鬧入刑吧，是病得治」、「堵門什麼意思意思熱鬧下就好了，過了度就不好了」、「為了鬧而鬧就失去了本意，幸好沒出事」、「這些人真損，差點喜事變喪事」、「本來大喜的日子，適當就好，不要過火」。

河北1名新郎於大喜日子被女方親友及姊妹團拒於門外長達1小時，岳母眼見情況失控，一時情緒激動，感到不適跌坐在地上，連吃了2次速效救心丸才慢慢恢復過來。（微博影片截圖）
河北1名新郎於大喜日子被女方親友及姊妹團拒於門外長達1小時，岳母眼見情況失控，一時情緒激動，感到不適跌坐在地上，連吃了2次速效救心丸才慢慢恢復過來。（微博影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》

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