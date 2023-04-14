快訊

8款限時免費LINE貼圖來了！大媽系長輩圖說「哩賀」、毛小孩超療癒

納總統民調成羅生門 韓粉炸鍋 韓國瑜一句話吐露心境

羽球亞錦賽／戴資穎秀驚人腹肌照 將拚賽史首見紀錄

官二代當眾「電鋸肢解」虐殺同事 完事還拍片炫耀：嘿嘿！有瘋子死了

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名男記者在2022年2月7日遭官二代同事曾楊殺害。圖擷自中國報
大陸一名男記者在2022年2月7日遭官二代同事曾楊殺害。圖擷自中國報

驚悚！中國大陸一名男記者在2022年2月7日遭官二代同事曾楊殺害，兇手持鏈鋸（電鋸）和剔骨刀，當著眾多同事面前殘忍虐殺並分屍死者，開庭時還拒絕認罪道歉，甚至威脅死者家屬。

根據中國報報導指出，近日一封標題為「新聞記者慘被『官二代』殺害 母親泣血嚴懲兇手」的文章在網上瘋傳，男記者倪青青的母親控訴，兒子被曾楊殺害，曾楊的父親為當地退休公安局官員，殺人後卻仍逍遙法外。

倪青青的母親表示，兒子與曾楊都是貴陽白雲區融媒體中心記者，曾楊曾經騷擾女同事，倪青青出言責罵，2022年2月7日早上，倪青青工作上出現失誤，曾楊揚言要告訴長官，他則回嗆「30歲的人了還打小報告」，引發曾楊不滿，將倪青青打倒在地，兩人至警局調解後離開。

當日下午曾楊帶著鏈鋸、剔骨刀來到辦公司，他先將公司大門鎖死，隨即當著多名同事的面前，砍殺倪青青頭部、胸部、頸部、肺部、肝部等多處身體部位，殺人後甚至拿出手機拍影片寫下「有個瘋子就要死了，嘿嘿」。

2023年2月23日貴陽市中級人民法院審理該案，但曾楊卻拒絕認罪與道歉，甚至威脅死者家屬，倪青青的母親表示，不需要任何賠償，只希望對兇手判處死刑。

目前不少大陸網友轉發該案，但仍沒有官方媒體報導此事，網友質疑「上網搜了一下幾乎沒有任何消息，這麼惡劣的事情為什麼上不了熱搜，如果是假的官方出來闢謠一下，如果是真的那後續呢？」

殺人 虐殺

延伸閱讀

他發現淡水常被稱「超級鬼城」 內行人曝關鍵原因：簡直死穴

幫我拿一下！路上賣愛心筆學生去哪了 網曝轉行去處：能騙更大

有「先衰後盛」翻轉機會 郭正亮1關鍵看好侯友宜：勝過賴清德

福岡拉麵名店「未滿18歲禁入」引討論！原因曝光網點頭：客人不是神

相關新聞

官二代當眾「電鋸肢解」虐殺同事 完事還拍片炫耀：嘿嘿！有瘋子死了

驚悚！大陸一名男記者在2022年2月7日遭官二代同事曾楊殺害，兇手持鏈鋸（電鋸）和剔骨刀，當著眾多同事面前殘忍虐殺並分屍死者，開庭時還拒絕認罪道歉，甚至威脅死者家屬。

中國專家稱沙塵暴對環境有利 不需要根治

近來源自中國西北、華北、東北以及蒙古地區的沙塵暴，波及台灣等鄰近國家，不過中國氣象專家卻說，沙塵暴這種天氣型態無需根治，...

《孔雀》舞劇 天津上演

由被譽為「孔雀公主」的大陸知名舞蹈家楊麗萍，擔任總編導的2022版舞劇《孔雀》4月12日晚在天津大劇院歌劇廳上演。全劇分...

疫後首次 中緬邊民芒市潑水節狂歡

2023年中緬邊民大聯歡暨芒市地區傣族德昂族潑水狂歡節12日開幕。來自中緬兩國數萬名民眾身著節日盛裝，跳起民族舞蹈、潑灑...

中老鐵路國際旅客列車 雙向奔赴

「中老鐵路」（中寮鐵路，大陸將寮國譯為「老撾」）4月13日從中國昆明南站、寮國萬象站雙向對開國際旅客列車，兩地乘火車可當...

中老鐵路首趟國際旅客列車發車 昆明至萬象當日通達

中老鐵路首趟國際客運列車D887次旅客列車，13日上午8時8分從昆明南發車，開往老撾（寮國）萬象。從13日起，中老鐵路將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦