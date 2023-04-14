官二代當眾「電鋸肢解」虐殺同事 完事還拍片炫耀：嘿嘿！有瘋子死了

驚悚！中國大陸一名男記者在2022年2月7日遭官二代同事曾楊殺害，兇手持鏈鋸（電鋸）和剔骨刀，當著眾多同事面前殘忍虐殺並分屍死者，開庭時還拒絕認罪道歉，甚至威脅死者家屬。

根據中國報報導指出，近日一封標題為「新聞記者慘被『官二代』殺害 母親泣血嚴懲兇手」的文章在網上瘋傳，男記者倪青青的母親控訴，兒子被曾楊殺害，曾楊的父親為當地退休公安局官員，殺人後卻仍逍遙法外。

倪青青的母親表示，兒子與曾楊都是貴陽白雲區融媒體中心記者，曾楊曾經騷擾女同事，倪青青出言責罵，2022年2月7日早上，倪青青工作上出現失誤，曾楊揚言要告訴長官，他則回嗆「30歲的人了還打小報告」，引發曾楊不滿，將倪青青打倒在地，兩人至警局調解後離開。

當日下午曾楊帶著鏈鋸、剔骨刀來到辦公司，他先將公司大門鎖死，隨即當著多名同事的面前，砍殺倪青青頭部、胸部、頸部、肺部、肝部等多處身體部位，殺人後甚至拿出手機拍影片寫下「有個瘋子就要死了，嘿嘿」。

2023年2月23日貴陽市中級人民法院審理該案，但曾楊卻拒絕認罪與道歉，甚至威脅死者家屬，倪青青的母親表示，不需要任何賠償，只希望對兇手判處死刑。

目前不少大陸網友轉發該案，但仍沒有官方媒體報導此事，網友質疑「上網搜了一下幾乎沒有任何消息，這麼惡劣的事情為什麼上不了熱搜，如果是假的官方出來闢謠一下，如果是真的那後續呢？」