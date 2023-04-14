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16歲網美無照騎重機載友人自撞雙亡！粉絲曾勸反被嗆「危險你X」

聯合新聞網／ 綜合報導
中國大陸網紅「小嬌妻」，昨(13)日載友人出門，騎車自撞雙雙身亡。圖擷取自抖音
中國大陸網紅「小嬌妻」，昨(13)日載友人出門，騎車自撞雙雙身亡。圖擷取自抖音

中國大陸網紅「小嬌妻」時常在社群網站上發布騎重機的影片，畫面中她總是穿著角色扮演套裝，為博取觀眾眼球，也常做出危險舉動，有粉絲就曾留言提醒「這樣很危險」，沒想到還被她回嗆，結果昨(13)日她載友人出門，騎車自撞雙雙身亡。

根據陸媒網易報導，昆明市晉寧分局交警表示，於13日上午7點多接獲通報，在晉寧區湖南路上海梗村路段上，有騎士自撞分隔島，慘摔後倒地不起，警方到場確認身分後，發現是16歲的孫女無照駕駛載著21歲的趙女上路，倆人搶救無效雙雙身亡。

中國大陸網紅「小嬌妻」，昨(13)日載友人出門，騎車自撞雙雙身亡。圖擷取自抖音
中國大陸網紅「小嬌妻」，昨(13)日載友人出門，騎車自撞雙雙身亡。圖擷取自抖音

意外消息曝光，引發網友們熱議。事實上，上個月就曾有網友在留言區表示，騎車沒安全裝備且無照，擔心他們的舉動「很危險」，但小嬌妻沒有聽進網友勸告，反倒回嗆「危險nm（危險你媽）」，如今死亡車禍傳出後也讓外界不勝唏噓。

有粉絲就曾留言提醒「這樣很危險」，沒想到還被小嬌妻回嗆。圖擷取自抖音
有粉絲就曾留言提醒「這樣很危險」，沒想到還被小嬌妻回嗆。圖擷取自抖音

抖音 網紅 重機 車禍

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