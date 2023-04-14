中老鐵路國際旅客列車 雙向奔赴

「中老鐵路」（中寮鐵路，大陸將寮國譯為「老撾」）4月13日從中國昆明南站、寮國萬象站雙向對開國際旅客列車，兩地乘火車可當日通達。新華社報導，包括鐵路口岸通關時間在內，從雲南昆明至寮國萬象只需10小時30分，實現旅客在中國與寮國之間的「雙向奔赴」。

報導稱，北京時間8時08分，D887次列車從中國昆明南站駛出；一小時後，D888次列車從寮國萬象站駛出，中老鐵路國際旅客列車正式開行。

昆明南始發的首趟中老鐵路國際旅客列車列車長趙瑩靜表示，當次列車定員720人，上座率幾乎達到100%，旅客中200餘人需要通關。

新華社指出，車內座椅下方設有中國和寮國標準電源插座，車廂中隨處可見中寮雙語「絲路通途，美美與共」。象徵「友誼長存」的白玉蘭花將餐車裝飾一新，不少旅客前來購買餐食。精心設計的沿途車站，「一站一景」。

32歲的劉金乘坐此趟列車從昆明前往瑯勃拉邦。這是他第九次去寮國，以前只能乘船或搭乘大巴，「坐大巴要27、8個小時，盤山路，非常累」。如今，乘火車時間短且舒適，他特意帶上自己60歲的母親一起去旅遊。

中老鐵路北起中國昆明，南至寮國萬象，線路全長1,035公里，4月13日雙向對開國際旅客列車後，每日雙向對開各1列次，全程經停昆明南、普洱、西雙版納、磨憨、磨丁、琅勃拉邦、萬榮、萬象等八個站。

中老鐵路國際旅客列車使用動力集中型「復興號」、「瀾滄號」動車組開行，最高運行時速160公里，編組9輛，其中動力車、一等座車廂和餐車各1輛，二等座車廂6輛，總定員720人。

雲南省社會科學研究院東南亞研究所所長馬勇說，「國際旅客列車的開行方便沿線民眾出行，對促進兩國經貿往來、旅遊發展和共建『一帶一路』高質量發展具有重要意義。」

中新社報導，雲南一家旅行社的負責人汪濤早在2018年就開始在中國推廣寮國旅遊線路。「老撾旅遊資源十分豐富，可以圍繞湄公河、熱帶雨林、野生亞洲象打造戶外運動、生態遊等多種旅遊產品」，汪濤說。

王濤指出，過去，旅行社只能根據已開通的國際航線制定旅遊線路，中老鐵路的開通不僅讓兩國民眾出行更便捷，也讓旅遊線路的設計更為靈活。「現在，越來越多的中國旅行社開始推出與中老鐵路相關的旅遊產品」。他預期，未來「中老鐵路會持續火爆、一票難求！」