疫後首次 中緬邊民芒市潑水節狂歡

2023年中緬邊民大聯歡暨芒市地區傣族德昂族潑水狂歡節12日開幕。來自中緬兩國數萬名民眾身著節日盛裝，跳起民族舞蹈、潑灑吉祥水。

中新社指出，潑水節是中國第一批國家級非物質文化遺產，是傣族、德昂族、布朗族、阿昌族等最盛大的傳統節日，也是傣曆新年，一般於每年4月中旬舉辦。節日期間，大家用清水相互潑灑，祈求洗去過去一年的不順。

報導稱，此次潑水節活動由雲南省人民對外友好協會、德宏州人民政府共同主辦，得到中國人民對外友好協會的指導和緬甸駐昆明總領事館的支持，是新冠疫情三年來德宏州首次舉辦線下潑水節活動，旨在推動中緬、滇緬務實合作、人文交流、經濟發展。系列活動包括開幕式、各民族「同跳一支舞」文化活動、中緬邊民大聯歡音樂會、點燈祈福。

當天下午，德宏州委書記，瑞麗國家重點開發開放試驗區黨工委書記、管委會主任姜山宣布活動開幕。德宏州委副書記、州長衛崗致歡迎辭時稱，德宏與緬甸山水相連、人文相親，是中緬經貿合作的大通道和文明交融互鑒的大舞臺。舉辦此次潑水節活動旨在促進各民族交往交流交融，弘揚中緬「金銀大道」精神，深化中緬友好交往和務實合作。

緬甸駐昆明總領事吳多達昂表示，緬中兩國山水相連，通過長期友好合作，共同維護和加深了緬中傳統友誼。希望兩國增進互信、攜手合作，取得更大發展的同時，兩國民眾得到更多實惠。

當晚，「共飲一江水、胞波情誼長」中緬邊民大聯歡音樂會在芒市舉行，中緬藝術家聯袂演出，融合兩國傳統文化的舞蹈、歌曲等精彩節目輪番上演。

中新社表示，此次活動期間，滇緬共簽署16份框架協議，涉及經貿合作、跨境投資等項目。雲南省人民對外友好協會結合中緬邊境發展實際，向緬方捐贈環境保護、鄉村發展、婦女賦能等九個「小而美」的民生項目。