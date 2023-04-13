中國欲提高生育率 哈爾濱提供育兒補貼

中國人口在去年出現負增長，今年以來多地拋出生育支持措施。老工業基地哈爾濱擬對二孩家庭每月發放人民幣500元（下同，約新台幣2000元）育兒補貼，三孩發放1000元，直到該子女滿3歲。

據陸媒上觀新聞報導，哈爾濱常住人口已跌破千萬，當地在10日發布「哈爾濱市育兒補貼發放辦法（試行）（徵求意見稿）」，除上述的補貼政策外，又有一些補貼「限制」。

這份「發放辦法」稱，申請育兒補貼的子女出生時間需在2021年10月29日之後，申請育兒補貼的子女要具有哈爾濱市戶籍。且如果夫妻僅一方為本地戶籍，育兒補貼則需減半。

中國人口在2022年呈現1961年來首次負成長。杭州在今年2月時宣布，擬向二孩家庭發放一次性補助5000元、三孩家庭一次性補助2萬元；山東濟南宣布，今年1月1日以後出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元育兒補貼，直到孩子滿3歲。

今年年初，中國國家統計局指出，中國2022年出生人口為956萬人，死亡人口為1041萬人，人口比上一年年末減少85萬人。這是1960年代中國前領導人毛澤東領導「大躍進」運動後，遭遇大饑荒以來，人口首次下降。