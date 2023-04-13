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中老鐵路首趟國際旅客列車發車 昆明至萬象當日通達

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
4月13日，昆明南站，D887次列車在昆明南站整裝待發。央視新聞
4月13日，昆明南站，D887次列車在昆明南站整裝待發。央視新聞

中老鐵路首趟國際客運列車D887次旅客列車，13日上午8時8分從昆明南發車，開往老撾（寮國）萬象。從13日起，中老鐵路將從昆明南、萬象站雙向對開國際旅客列車，昆明至萬象間可實現乘火車當日通達。

澎湃新聞報導，13日上午8時8分，D887次列車從大陸昆明南站駛出，一路向南。一小時後，上午9時8分，D888次列車從老撾（寮國）萬象站駛出，向北飛馳。中老鐵路跨境客運列車正式開行，昆明至萬象間實現乘火車當日通達。

中老鐵路國際旅客列車採取朝發夕至運行模式，每日雙向對開各1列，使用動力集中型「復興號」「瀾滄號」動車組開行，最高運行時速160公里。

D888次列車二等座全程票價約為人民幣470元，一等座約人民幣760元。根據萬象站的售票信息，旅客選擇最多的目的地是終點站昆明南。國際旅客列車開通之日，正值老撾、雲南等地的潑水節，老撾鐵道部門表示，在老撾最重要的節慶期間，中老鐵路國際旅客列車開通，這將給老撾旅遊文化發展帶來新的機遇。

界面新聞報導，兩國鐵路部門於4月11日上午9時，同時發售國際旅客列車車票。在去哪兒平台上，發售當天10分鐘內，4月13日昆明-萬象一等座、二等座均已售罄。

中老鐵路國際旅客列車採取「兩地兩檢」通關模式。列車通過磨憨、磨丁時，旅客均需接受聯檢。旅客一次出境、入境通關時間各需1.5小時左右，出境和入境口岸通關時間共需3小時左右。

4月13日，昆明南站，參加首發列車開通儀式的演員們在站台表演舞蹈。新華社
4月13日，昆明南站，參加首發列車開通儀式的演員們在站台表演舞蹈。新華社

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