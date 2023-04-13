中國核酸採樣亭閒置 多地再利用變身重出江湖

中國去年投入大筆金錢人力建置的核酸採樣亭，在解除封控後遭到閒置，近期多地就地再利用，轉型變身為茶水鋪、健康小屋及便民服務站等重出江湖，受到媒體關注。

中國新聞網今天報導，山西省太原市多處閒置的核酸採樣亭就地「轉崗」，變身暖心避風港、愛心書香屋、微型消防站和綜合執法亭，為常年參與戶外工作的人提供便利。

其中，暖心避風亭可為外賣小哥、環衛工人、交通勸導員等戶外勞動者提供臨時休息場所，可為戶外勞動者提供臨時休息、加熱水、應急用藥、充電、閱讀等便捷服務。

浙江日報3月30日報導，疫情防控期間，星羅棋布的核酸亭為保障公眾健康提供過便利，但「乙類乙管」政策實施後，浙江成千上萬個核酸亭也跟隨情勢轉變為鮮花亭、茶水鋪、森林防火小屋、小賣店、健康小屋、便民服務站等，受到媒體關注。

報導指出，其中位於杭州湖濱步行街上的核酸檢測點，過去是一個大站，很多人曾在這裡留下過「張開嘴，左三圈、右三圈」的記憶。近日閒置已久的一個核酸亭被打上了「零工市場」標誌，計劃在4月重啟亭子，為零工人員提供招聘訊息、投遞簡歷等服務。

陸媒光明網3月30日報導，在天津軍糧城街道一小區廣場上的一間採樣亭已經貼上了「老鄉之家」的標誌，社區計劃定期組織來自不同省份的居民舉辦聯誼會，增添居民的融入感。

上觀新聞報導，上海3月有核酸採樣亭變身為24小時政務服務亭，外表換上新裝，內部配有自助終端機、印表機、24小時材料櫃整齊排列，還配備了座椅、空調，小小空間可謂五臟俱全，為周邊企業、上班族及附近居民帶來了更便捷的服務。