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入職僅6分鐘身亡！男子被裁定因工死亡 公司未做1件事需賠443萬

香港01／ 撰文：夏洛特
由於清潔公司尚未幫李陽交納工傷保險，因此需獨力承擔100多萬工亡賠償金。 示意圖／擷自：ingimage
由於清潔公司尚未幫李陽交納工傷保險，因此需獨力承擔100多萬工亡賠償金。 示意圖／擷自：ingimage

工傷意外無人想，大陸有清潔員入職僅6分鐘就摔倒受傷，導致顱腦嚴重受損，搶救無效，不幸死亡，經相關部門評定屬於因工死亡。而由於公司尚未為其繳納工傷保險，因此需獨力承擔逾100萬（約443萬台幣）工傷賠償。不少網民都認為事故可悲，「員工和公司都可憐」、「認定沒問題，保潔公司也是真倒霉」。

根據《萬象新聞》報道，遼寧大連市民李陽（化名）到當地一間清潔公司應徵清潔工，沒想到剛入職6分鐘，就突然頭暈摔倒撞傷，送醫急救，診斷為重度顱腦損傷，搶救無效去世。

事發於2021年6月，李陽到大連市一家清潔公司應徵，第二日知悉獲聘馬上開工，抵達時公司發放工作服和清潔工具，指引他到負責小區崗位。僅僅開工6分鐘，李陽突暈倒，同事即召救護車送他入院。院方診斷他受了重度顱腦損傷，搶救無效死亡。

其妻張紅（化名）主張丈夫因工作原因摔倒受傷，屬於工傷。清潔公司認為李陽上班僅6分鐘，「公司領導還沒面試，李陽還沒正式錄用」，而且未簽勞工合約，故未為他交納社會保險，不算工傷。張紅的律師指，清潔公司和小區簽了合同，而從區內閉路電視紀錄，李陽穿上工作服在工作，過程中摔倒頭部着地、同事打電話求救等，還有片段拍到張紅到辦公室向經理索回丈夫的身份證、銀行卡影印本。

甘井子區人力資源和社會保障局據以上片段，裁定李陽和清潔公司存在勞動關係。待工傷部門介入調查，作出《認定工傷決定書》，認定李陽屬於工亡，公司應按照工傷待遇賠償100多萬人民幣（約443萬台幣）。律師指出，由於公司沒有幫李陽交納工傷保險，這意味着李陽的100多萬工亡賠償金由保潔公司一力承擔。

事件曝光後，網民對於是否該由公司全數負責賠償爭論不休，認同者指出「入職6分鐘也是在幫你們公司幹活呀，意外傷亡這樣判罰很公正」、「劃重點：從入職那一刻就算入職」、「按照規定，是必須交齊保險後才能上崗的，只是絕大多數沒這麽做」。

但反對者就提出「入職6分鐘請問上哪兒交保險，這種社保局因該也承擔責任的。工傷基金就應該用在這種地方，風險全甩給企業了」、「這也來不及交保險啊」、「應該讓企業補繳一下，要不然直接把人逼倒閉了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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