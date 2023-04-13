長三角春遊運輸 旅客逾6900萬人次

根據中國鐵路上海局集團有限公司（鐵路上海局）消息，截至4月10日，為期32天的鐵路春遊運輸落下帷幕，長三角鐵路累計發送旅客逾6900萬人次，日均發送旅客近220萬人次，較2019年同期增長逾7.2%。其中4月1日發送旅客287萬人次，創下今年以來單日客發量新高。

中新社報導，春遊運輸啟動以來，鐵路上海局管內滬寧、滬杭、杭黃等多條高鐵旅遊線路持續火爆，沿線都市景點、名城古鎮、近郊鄉村受到不少旅客青睞。

從統計數據看，入春後，長三角鐵路客流增勢明顯，特別是逢周末、節假日，乘坐高鐵出遊成為熱點，中短途客流異常火爆，客流高度集中、高位運行的態勢貫穿整個春遊運輸階段。

據統計，春遊運輸期間，長三角鐵路發送滬、蘇、浙、皖等地旅客佔比超過八成。江蘇地區發送旅客逾2400萬人次，同比增長729.7%；安徽地區發送旅客逾1200萬人次，同比增長368.9%；浙江地區發送旅客逾2000萬人次，同比增長293.5%；上海地區發送旅客逾1100萬人次，同比增長1527.8%。動車組列車共計發送旅客近6000萬人次，日均發送旅客近190萬人次，同比增長527.7%，佔長三角鐵路旅客發送量的86.3%。

根據客流需要，鐵路上海局統籌運力安排，結合日常、周末、高峰及春遊運輸方案，實行一日一圖，在滬、寧、杭等重點旅遊城市以及滬寧、滬杭、杭黃等熱門旅遊線路增開管內動車組列車25.5對。同時採取動車組列車重聯、普速列車加掛車輛等措施，對滬寧、滬杭、滬昆、杭深、杭黃、合福、寧安等春遊重點線路和方向進一步擴充運能。春遊運輸期間，長三角鐵路共加開客車1797列，安排動車組重聯運行7831列，加掛車輛1525輛。