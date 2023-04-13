福廈高鐵軌道精調 預計9月底開通

11日，福（州）廈（門）高鐵莆田站新建站場，隨著作業人員與大型養路機械共同配合，對最後900公尺有砟軌道精細調整結束，標誌著福廈高鐵全線軌道精調順利完成，為下一步全線聯調聯試打下堅實基礎。

中新社報導，福廈高鐵是大陸八縱八橫鐵路網中東南沿海高速鐵路重要通道，於2017年9月全線開工，正線全長277.42公里，設計最高行車時速350公里；北端銜接規劃的溫（州）福（州）高鐵，南端銜接擬開工建設的漳（州）汕（頭）高鐵，是甬（寧波）廣（州）高鐵的重要組成部分。

在福廈高鐵莆田站施工現場，工具交織碰撞的哐哐聲、機器快速工作的轟鳴聲交織在一起，10餘名身穿黃色作業服的軌道「精調師」手持不同長度的作業工具，正配合大型養路機械緊鑼密鼓地對軌道進行精細調整。

據中國鐵路南昌局集團有限公司永安工務段精調作業組技術員李鉑介紹，鐵路軌道精調，是新建鐵路開通運營前的一道關鍵工序，主要對鋼軌軌距、水平和空間扭曲等多項指標進行精細調整，消除鋼軌動靜態偏差，確保線路開通後列車平穩運行。「新線鋪軌後會存在一些肉眼觀測不到的高低起伏或不平順的情況。高鐵運行過程中，哪怕只有1毫米誤差，都會影響乘車舒適度。」

據中國鐵路南昌局集團有限公司相關負責人介紹，福廈高鐵預計在今年9月底具備開通運營條件。該線路開通後，福州至廈門列車運行時間將從現在的2小時縮短至1小時以內，形成一小時生活圈。

福建農林大學經濟與管理學院區域經濟專家戴永務教授表示，廈門、漳州、泉州等地形成半小時交通圈，東南沿海城市群將串聯起一條聯動發展的黃金紐帶，對服務一帶一路倡議，推動沿線城市經濟發展有重要意義。