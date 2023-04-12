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爸臨終遺言太潦草女兒看不懂　網解出「九個字」：真的淚崩

香港01／ 撰文：布萊恩
大陸網友近日於小紅書發文，指其爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網友求助。（小紅書）
大陸網友近日於小紅書發文，指其爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網友求助。（小紅書）

有大陸網友近日於小紅書發文，指爸爸臨終前手寫出兩句遺言，卻因為過分潦草，她無法讀懂，於是向網友求助：「有人可以認出來嗎？」大陸網友看後紛紛「伸出援手」，一致解讀出話語原來是9個字，直指「真的淚崩」。

該大陸網友於小紅書以「認不出爸爸臨終寫的字」為題發文，指其爸爸近日病逝，臨終前拉着媽媽的手說話，但由於媽媽聽不懂，遂讓爸爸寫出來，「寫了一行媽媽說看不懂，又拿過紙筆寫了一行」。

然而由於爸爸臨終寫字過分潦草，原po一家無法讀懂，故向其他網友求助：「這大概就是爸爸最後留下的隻言片語了。求助有人可以認出來嗎？」

大陸網友看後議論紛紛，一致解讀出爸爸臨終遺言 ── 「不要難過，我想你堅強」，瞬間感動落淚，「應該是，真的淚崩」、「認同這個」、「我哭了」。

也有網友安慰原po「親人離去，但只要我們不忘記，他就永遠在」，並分享自己父親臨終遺言，「 我爸臨終時候說，這一生身無長處，不曾留下什麼給我，我哭到說不出來話，我想對他說，並不是的，你給了我柔軟的靈魂和此後漫長的一生」、「想起我爸爸臨終前，因為太累了，沒有及時給我爸換紙尿褲，生自己的氣，氣哭了，邊哭邊幫我爸換紙尿褲，他突然看着我，飆出來一句妹啊你要堅強啊」。

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文章授權轉載自《香港01》

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