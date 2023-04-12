北京高端食品展 吃遍20國美食

香濃美味的榴蓮奶糕、酥脆甜筒、水蜜桃霜淇淋……，2023北京全球高端食品展覽會、中國霜淇淋冷食展覽會暨北京運動健康展覽會，日前在中國國際展覽中心朝陽館舉行，首日迎來了各地15000多名經銷商和觀眾。

「太低估今天的觀眾人數了！」在八號館，從天津來的展商看著自己櫃台前密密麻麻的觀眾激動地感慨道。她拿著小刀將最後一支水蜜桃霜淇淋切成小塊，放在試吃盤裡。「準備了一千多個叉子，中午12點沒到就用完了！」霜淇淋香甜可口的味道讓不少觀眾駐足。「加個微信吧，我是開零售店的。」「有宣傳單嗎？」「還有其他口味嗎？」一個個問題接踵而來。

展會上不光有霜淇淋，還有霜淇淋的好搭檔－甜筒。花碗形、火炬形、尖角脆筒形……，一家專賣甜筒的展台上，擺放各種口味、形狀的脆筒，吸引不少觀眾來試吃。「今天上午微信好友就加了好幾十人，這個展會對我們來說，是個非常好的宣傳平台。」展商笑著說道。

除了能品嘗美味霜淇淋，觀眾們還能試吃到各式各樣的冷凍鮮品。餃子、羊肉卷、熱狗、烤腸……，香味從各個展台飄散出來。逛展會的人也大多手捧美食，邊吃邊逛展。全球各地的美食齊聚展會，觀眾還能買到來自海地、阿富汗、斯里蘭卡、俄羅斯、哥倫比亞等二十多個國家的當地特產和美食。現場叫賣聲、談笑聲不絕於耳，小吃的香味四溢，熱鬧的氛圍讓人流連忘返，一個個大訂單也在展會現場簽約完成。

此次展會參展企業近300家，展會面積約兩萬平方公尺，休閒食品飲料、霜淇淋、冷凍冷藏食品、預製菜與餐飲食材等企業集中參展，為行業構建一個專業高效的廠商對接、貿易合作平台。