內蒙到北京 「西氫東送」納國家規畫

根據中國石化消息，中國大陸首條「西氫東送」輸氫管道示範工程被納入「石油天然氣全國一張網建設實施方案」，標誌著大陸氫氣長距離輸送管道進入嶄新發展階段。

中新社報導，「西氫東送」起於內蒙古自治區烏蘭察布市，終點位於北京市的燕山石化，管道全長400多公里，是大陸首條跨省區、大規模、長距離的純氫輸送管道。管道建成後，將用於替代京津冀地區現有的化石能源制氫及交通用氫，大力緩解大陸綠氫供需錯配的問題，對今後大陸跨區域氫氣輸送管網建設具有戰略性的示範引領作用。

西氫東送管道規劃經過內蒙古、河北、北京等3省（區、市）9個縣區。管道一期運力每年10萬噸，預留每年50萬噸的遠期提升潛力。同時，將在沿線多地預留端口，便於接入潛在氫源。未來，中國石化可依託西氫東送管道建設支線及加氫母站，助力京津冀氫能走廊的高效構建，助力京津冀地區雙碳目標的實現。

中國石化相關負責人表示，內蒙古風光資源豐富，發展綠氫（指通過風能、光能等可再生能源製造而成的氫氣）具有得天獨厚的優勢，但是，如何把內蒙古乃至大陸西部的綠氫運送到東部市場需求旺盛的區域，一直是制約綠氫產業發展的瓶頸問題。目前，長管拖車仍是大陸長距離氫氣運輸的主流方式，但這種方式成本較高、效率較低，也是造成終端用氫成本高的主要原因之一，極大制約了產業鏈發展。