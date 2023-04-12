內蒙到北京 「西氫東送」納國家規畫

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國石化消息，中國大陸首條「西氫東送」輸氫管道示範工程被納入「石油天然氣全國一張網建設實施方案」，標誌著大陸氫氣長距離輸送管道進入嶄新發展階段。

中新社報導，「西氫東送」起於內蒙古自治區烏蘭察布市，終點位於北京市的燕山石化，管道全長400多公里，是大陸首條跨省區、大規模、長距離的純氫輸送管道。管道建成後，將用於替代京津冀地區現有的化石能源制氫及交通用氫，大力緩解大陸綠氫供需錯配的問題，對今後大陸跨區域氫氣輸送管網建設具有戰略性的示範引領作用。

西氫東送管道規劃經過內蒙古、河北、北京等3省（區、市）9個縣區。管道一期運力每年10萬噸，預留每年50萬噸的遠期提升潛力。同時，將在沿線多地預留端口，便於接入潛在氫源。未來，中國石化可依託西氫東送管道建設支線及加氫母站，助力京津冀氫能走廊的高效構建，助力京津冀地區雙碳目標的實現。

中國石化相關負責人表示，內蒙古風光資源豐富，發展綠氫（指通過風能、光能等可再生能源製造而成的氫氣）具有得天獨厚的優勢，但是，如何把內蒙古乃至大陸西部的綠氫運送到東部市場需求旺盛的區域，一直是制約綠氫產業發展的瓶頸問題。目前，長管拖車仍是大陸長距離氫氣運輸的主流方式，但這種方式成本較高、效率較低，也是造成終端用氫成本高的主要原因之一，極大制約了產業鏈發展。

內蒙古 北京 標誌

延伸閱讀

美菲軍演之際…大陸曝南部戰區4月上旬演訓 提升預警監測

大陸沙塵南下已跨過長江 上海12日將出現浮塵天氣

「鈴芽之旅」全台票房破2.2億 登大陸日本動畫電影冠軍

北京凍結中美高層接觸？陸外交部：美應停止干涉內政

相關新聞

大陸沙塵南下已跨過長江 上海12日將出現浮塵天氣

大陸沙塵暴天氣再襲北京及多個省份後，11日迅速南下已跨過長江，進入江南地區。上海市氣象服務中心、上海市生態環境局11日表...

內蒙到北京 「西氫東送」納國家規畫

根據中國石化消息，中國大陸首條「西氫東送」輸氫管道示範工程被納入「石油天然氣全國一張網建設實施方案」，標誌著大陸氫氣長距...

北京高端食品展 吃遍20國美食

香濃美味的榴蓮奶糕、酥脆甜筒、水蜜桃霜淇淋……，2023北京全球高端食品展覽會、中國霜淇淋冷食展覽會暨北京運動健康展覽會...

中寮鐵路 開放全程載客

中國大陸與寮國的「中寮鐵路」2021年底開通以來，在客運方面一直是分段運行，如今終於要開通全程的國際客運列車，官方指出，...

四川德陽 將添大型滑雪場

四川省德陽市綿竹天府冰雪運動項目建設，近日舉行啟動儀式。該項目是集大眾滑雪、娛雪、競技滑雪於一體的綜合型滑雪場項目，將被...

重視科技賦能 長三角應急救援博覽會將現「黑科技」

大陸兩會後明確「發展與安全並重」。而緊急救援管理成為安全工程重要一部分。第2屆長三角國際應急減災和救援博覽會即將於5月8...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦