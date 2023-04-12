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四川德陽 將添大型滑雪場
四川省德陽市綿竹天府冰雪運動項目建設，近日舉行啟動儀式。該項目是集大眾滑雪、娛雪、競技滑雪於一體的綜合型滑雪場項目，將被打造成為成渝地區雙城經濟圈獨具特色的低海拔、淺山冰雪運動度假區，以及四川省青少年冰雪運動後備人才培訓基地。
該項目位於綿竹市漢旺鎮大天池村，地處龍門山脈，溫度、坡度、地勢等自然條件優越，交通便利，距離成都僅1個多小時車程，處於成都、德陽、綿陽的中心位置。該項目由綿竹市政府與北京卡賓滑雪集團合作共建，定位於集大眾滑雪、娛雪、競技滑雪於一體的綜合型滑雪場。該項目也被列為2023年德陽市新開工重點項目之一。
按照規劃，天府冰雪運動專案投資人民幣60億元，擬建設雪道、戲雪區、雪具服務大廳、索道等核心功能區，共規劃雪道19條，總長度為6064公尺，規劃雪上面積30萬平方公尺。此外，整個項目還涵蓋遊客接待中心、商業街區、星級度假酒店、滑雪度假公寓、健身中心、體能中心、員工宿舍等，設施完善，功能齊全。
建成後，該項目將成為距成都特大城市群最近的國家級冰雪度假目的地，也將是成渝雙城經濟圈中獨具特色的低海拔、淺山冰雪運動度假區。
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