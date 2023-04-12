中寮鐵路 開放全程載客

中國大陸與寮國的「中寮鐵路」2021年底開通以來，在客運方面一直是分段運行，如今終於要開通全程的國際客運列車，官方指出，嗣後從雲南昆明到寮國永珍，將只要10小時30分鐘即可抵達。

據「中國鐵路」微信公眾號消息，中寮鐵路「國際旅客列車」將於4月13日起開行，而自11日上午9時開始售票。原先中寮鐵路的客運，是在昆明至磨憨、永珍至磨丁間分段開行旅客列車，而後雙方鐵路部門才根據雙方協定積極磋商，共同組織開行鐵路國際旅客列車。

中寮鐵路「國際旅客列車」將採取朝發夕至運行模式，每日雙向對開各1列，全程經停昆明南、普洱、西雙版納、磨憨、磨丁、瑯勃拉邦、萬榮、永珍8個車站，包括鐵路口岸通關時間在內的全程旅行時間均為10小時30分，昆明至永珍可形成一日生活圈。

其中，昆明南至永珍的D887次，北京時間昆明南8時08分始發，當日18時38分到達永珍；永珍至昆明南的D888次，北京時間永珍9時08分始發，當日19時38分到達昆明南。票價的部分，大陸鐵路訂票系統12306資訊顯示，昆明到永珍一等座是人民幣864元（約新台幣3830元）、二等座542元（約新台幣2400元）。

這次國際旅客列車採用大陸製造的「復興號」、「瀾滄號」動車組開行，最高時速160公里，其中有餐車、一等座車廂、二等座車廂，約可載720人，列車廣播則為中文、寮文、英文。在通關檢驗的部分，則將使用「兩地兩檢」，列車到達口岸車站時，跨境旅客須攜帶全部行李，進入出境聯檢區域，配合當地海關人員完成出境聯檢後，返回列車繼續旅行。旅客一次出境、入境通關時間各需1.5小時左右。

中寮鐵路全長1035公里，於2021年12月3日開通運營，連接雲南昆明、西雙版納、及寮國的瑯勃拉邦、永珍。官方消息指出，截至4月9日，中寮鐵路累計發送旅客1393萬人、貨物1838萬噸，其中跨境貨物359萬噸。