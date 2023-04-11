馬祖17名村長組團赴大陸福州交流 歷來規模最大

17名馬祖村長10日下午透過「兩馬」航線抵達琅岐港，開啟為期4天的福馬村居交流活動。馬祖村長交流協會理事長、馬祖介壽村村長陳美貴表示，這是馬祖村長交流協會首次正式組團來榕交流，也是福馬交流開啟以來規模最大、參訪福州市村居數量最多的馬祖村長交流團。

福州日報報導，陳美貴指出，馬祖一共有22個村，這次17個村的村長組成交流團，到鼓樓區、長樂區、馬尾區、連江縣、永泰縣等5個縣區的10個村、社區，進行實地交流。

馬祖村長交流協會在榕期間，赴馬尾、永泰、鼓樓、長樂、連江等地開展休閒農業、旅遊民宿、社區治理、民俗文化、海上養殖等村村（社區）對接交流互動，11日將在永泰縣召開福馬村村（居）交流座談會。

交流團第一站來到馬尾區，成員們紛紛開啟拍照模式，當地休閒農業引起了他們極大的興趣。陳美貴說：「琅岐紅蟳公社農文旅養融合發展的做法非常新鮮，我們將把好的經驗帶回去，讓村民的生活更上一層樓。」

馬尾區閩安古鎮被稱為「戍台文化活化石」，馬祖福沃村村長助理游桂香在這裡找到了熟悉的感覺，「我數不清第幾次來這裡了，來大陸就像到自家後院一樣。」

一路上，游桂香如數家珍地向其他人介紹文物古跡，「這裡對歷史文化的保護傳承做得很好，兩岸地緣相近，將鄉村旅遊景點串點成線，可以聯動形成一個旅遊共同市場。」

福州市台港澳辦相關負責人介紹，此次活動將集中展示福州市具有代表性的鄉村振興成果以及福馬淵源村交流合作情況，重點圍繞休閒農業、鄉建鄉創、社區治理、宗親信俗、海上養殖等5個領域，共同探索以福馬村居交流為紐帶，促進福馬共同家園建設。