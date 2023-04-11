北京推廣體育 今年5項國際級賽事

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

在9日舉行的第三屆京張全季體育旅遊嘉年華記者會上，北京市體育局副局長孟強華介紹，北京市2023年計畫舉辦5項國際級賽事活動，充分利用「雙奧之城」體育旅遊資源，助力京張體育文化旅遊帶建設。

新華社報導，據了解，計畫舉辦的5項國際級賽事包括2023-2024賽季國際滑聯世界花樣滑冰大獎賽總決賽、北京國際長跑節——北京半程馬拉松、北京馬拉松、中國網球公開賽、國際馬聯場地障礙世界盃中國聯賽。

今年3月底至4月初，2022-2023賽季大陸全國短道速滑冠軍賽、大陸全國速度滑冰青年錦標賽分別在首都體育館和國家速滑館「冰絲帶」舉行。

孟強華表示，今年北京市還將舉辦全國滑冰U系列中小學校際聯賽、全國橋牌俱樂部杯錦標賽、全國航空模型邀請賽、全國航海模型積分賽等多項大陸全國性賽事活動，以及首屆京津冀戶外運動產業發展峰會、2023年京張體育文化旅遊帶發展論壇等產業活動。

「北京和張家口作為冬奧會的舉辦城市，擁有豐厚的冬奧遺產，兩地根據各自的資源特色，推動京張體育文化旅遊帶高質量發展。」孟強華說，北京將盡最大努力滿足京張兩地及周邊地區群眾的體育文化生活需求。

據悉，第三屆京張全季體育旅遊嘉年華將於7月1日至2日在河北省張家口市崇禮區富龍四季小鎮舉辦，系列活動貫穿全年。

體育 北京 馬拉松

延伸閱讀

馬克宏訪中僅表面風光？專家這樣看中歐關係

中國留學生 8成「海歸」逾半在北京工作、多進國企

T1聯盟／獵鷹最終主場周 找來雙金主持人

中國著名維權人士許志永 遭重判14年

相關新聞

河南各地文化節 拉動年輕消費

北沁花之芬芳、南飄茶之鮮香。今年4月以來，大陸中部河南各地以牡丹、茶葉、清明等為主題的文化節會密集舉辦，其背後是對文化、...

不把中國人當人？ 亞航等外籍乘客 機上百人枯候3小時

亞洲航空（AirAsia）從上海飛往曼谷的航班，近日據傳為等2位外國遊客，導致航班延誤3小時，上百名乘客在飛機上等待，沒...

陸賞花經濟新熱潮 解鎖文創旅遊

又是一年春暖花開時，眾多追花者奔赴大陸各地開啟一場與花的約會。賞花經濟迎來一波熱潮，也催生各地不斷解鎖新花樣。

手作、劇場、美食… 京城市集多點開花

挑好物、品美食、看表演、聽音樂，春日周末，豐富多樣的市集在京城多點開花，吸引大批年輕人到訪。「小而美」的市集不僅為年輕人...

北京推廣體育 今年5項國際級賽事

在9日舉行的第三屆京張全季體育旅遊嘉年華記者會上，北京市體育局副局長孟強華介紹，北京市2023年計畫舉辦5項國際級賽事活...

陝男向央企索3000小時加班費 公司：大家都加班 別人沒意見

陝西西安一名央企中石油子公司員工近日提起勞動仲裁，向單位索要3000小時加班費。他說，上班近三年來多次加班但很少換休，認...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦