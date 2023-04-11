北京推廣體育 今年5項國際級賽事

在9日舉行的第三屆京張全季體育旅遊嘉年華記者會上，北京市體育局副局長孟強華介紹，北京市2023年計畫舉辦5項國際級賽事活動，充分利用「雙奧之城」體育旅遊資源，助力京張體育文化旅遊帶建設。

新華社報導，據了解，計畫舉辦的5項國際級賽事包括2023-2024賽季國際滑聯世界花樣滑冰大獎賽總決賽、北京國際長跑節——北京半程馬拉松、北京馬拉松、中國網球公開賽、國際馬聯場地障礙世界盃中國聯賽。

今年3月底至4月初，2022-2023賽季大陸全國短道速滑冠軍賽、大陸全國速度滑冰青年錦標賽分別在首都體育館和國家速滑館「冰絲帶」舉行。

孟強華表示，今年北京市還將舉辦全國滑冰U系列中小學校際聯賽、全國橋牌俱樂部杯錦標賽、全國航空模型邀請賽、全國航海模型積分賽等多項大陸全國性賽事活動，以及首屆京津冀戶外運動產業發展峰會、2023年京張體育文化旅遊帶發展論壇等產業活動。

「北京和張家口作為冬奧會的舉辦城市，擁有豐厚的冬奧遺產，兩地根據各自的資源特色，推動京張體育文化旅遊帶高質量發展。」孟強華說，北京將盡最大努力滿足京張兩地及周邊地區群眾的體育文化生活需求。

據悉，第三屆京張全季體育旅遊嘉年華將於7月1日至2日在河北省張家口市崇禮區富龍四季小鎮舉辦，系列活動貫穿全年。