手作、劇場、美食… 京城市集多點開花

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
隆福寺北里廣場的周末市集，吸引來不少市民遊客。圖／本報北京傳真
隆福寺北里廣場的周末市集，吸引來不少市民遊客。圖／本報北京傳真

挑好物、品美食、看表演、聽音樂，春日周末，豐富多樣的市集在京城多點開花，吸引大批年輕人到訪。「小而美」的市集不僅為年輕人提供了有趣的社交場所，也激發了商圈活力。

周六午後，在隆福寺北里廣場上，一個個小攤密密匝匝地排開，原創設計、復古手作、書籍磁帶、文創飾品……，各類商品琳瑯滿目，不少年輕人陸續加入逛市集的隊伍。

下午兩點，市集一角傳來歡快的音樂聲。原來，這裡的即興小舞台正上演新國潮小醜劇《賣貨郎》，幽默的表演引來笑聲陣陣。表演結束後，小舞台搖身一變，又成了拍賣會場。「今天的拍賣5元起，大家可以舉牌加價。」主持人舉起一條手鏈，圍觀人群裡不時有人舉牌加價，最終以80元人民幣成交。現場拍賣的商品價格大多在百元左右，人人都可參與。

現場還設立了相親角，年輕人可以寫下自我介紹，等待「有緣人」聯繫，不一會兒，牆面上就貼滿了各式各樣的「相親帖」。一旁的攤位上，公益組織還帶來了流浪動物，為它們尋找有緣的主人。

市集舉辦期間，園區內的餐廳也是顧客盈門，位於隆福大廈一層的椒小廚，臨近下午2點仍是滿座。餐廳負責人說，平日裡來吃飯的多是上班族，周末來的都是年輕人，「市集給我們帶來不少客流。」

市集煙火氣，最撫凡人心。周末，「小而美」的市集在京城多點開花。酒仙橋恒通國際創新園裡，「伍會」市集匯聚網紅小吃、精釀啤酒、現煮咖啡等眾多舌尖上的美味，提供盡情逛吃的體驗。

紀家廟雙創產業園的風物市集，因「高顏值」吸引大批市民。市集現場布置了大型藝術裝置、10公尺長的原創手繪牆以及懸浮在空中的巨型氣模花，都成為拍照打卡點。

相親 餐廳 流浪動物

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