陸賞花經濟新熱潮 解鎖文創旅遊

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

又是一年春暖花開時，眾多追花者奔赴大陸各地開啟一場與花的約會。賞花經濟迎來一波熱潮，也催生各地不斷解鎖新花樣。

中新社報導，人間四月天，廣西柳州市近30萬株洋紫荊盛放。放眼望去，整座城市沉浸在粉色的花海裡。柳州市洋紫荊盛放密集路段，均被賞花遊人占領，在花海里徜徉、打卡。 　　

在社交平台上看到柳州滿城洋紫荊盛開景色的馮禎雨，專程從湖南長沙市坐動車到柳州賞花。她表示，乘坐當地推出的賞花專線公交車，領略花開滿城的美景，感受春天的美好和生機。

據馬蜂窩近日發布的2023年春季旅行「蜂向標」顯示，賞花作為春遊季的關鍵詞，熱度高漲250%。同程旅行數據顯示，近一個月，賞花相關旅遊搜索熱度上漲541%。 　　

隨著賞花經濟熱潮，一朵花也撬動當地文創產品、餐飲、旅遊等經濟發展。　　

柳州市政府借機將一朵花打造成多款文創產品，開發出洋紫荊茶具、茶葉罐、馬克杯、保溫杯、帆布袋等產品。此外，各地紛紛發力發展「賞花+」產業，從農家樂、鄉村民宿，到時下流行的研學、露營、夜經濟等，豐富賞花經濟的同時，帶動餐飲、住宿等行業發展。

上海豫園變花園，古色古韵的場景變成清新明麗的花花世界。4月7日至4月28日，作為節氣江南沉浸式遊園IP系列活動，上海豫園2023仲春花朝節以花神為引，串聯起探春、醉春、鬧春三大不同遊園場景，引來遊人如織。

賞花

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