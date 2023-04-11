河南各地文化節 拉動年輕消費

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
4月以來，河南各地以牡丹、茶葉、清明等為主題的文化節會密集舉辦，其背後是對文化、旅遊、消費和經濟的多重考量。圖為河南開封清明文化節上，「包青天」贈柳。（中新社）
4月以來，河南各地以牡丹、茶葉、清明等為主題的文化節會密集舉辦，其背後是對文化、旅遊、消費和經濟的多重考量。圖為河南開封清明文化節上，「包青天」贈柳。（中新社）

北沁花之芬芳、南飄茶之鮮香。今年4月以來，大陸中部河南各地以牡丹、茶葉、清明等為主題的文化節會密集舉辦，其背後是對文化、旅遊、消費和經濟的多重考量。

中新社報導，8日晚間，牡丹幻城之夜暨第40屆中國洛陽牡丹文化節開幕式在洛陽舉行，「唐宮小姐姐」畫舫茶叙，唐風十足。 　　

櫻花樹下、牡丹花叢、春茶園裡……今年4月以來，開封清明文化節、洛陽牡丹文化節、信陽茶文化節相繼在中原大地舉辦。無論是古裝還是地域風情，各地文化節會無處不彰顯著主辦方對文化元素的考量。 　　

其中，在今年開封清明文化節上，「包青天」現身為民眾贈柳，宋文化、清官文化、廉政文化等盡顯；楚國名相春申君則「穿越」為信陽市超200萬畝春茶開採鳴鑼，為信陽茶文化節增添豫風楚韻。

鄭州大學教授戴龐海看來，文化是河南密集舉辦各類節會的根，通過文化引起遊客的共情，一方面傳播各地特色文化，引流促文旅消費。

另一方面是藉助文旅搭台，招商引資提振經濟。在引流促消費方面，河南各地節會紛紛將目光鎖定青年群體，植入潮玩等元素。 　　

以洛陽牡丹文化節為例，主辦方專門策劃舉辦了一批具有顛覆性創意、沉浸式體驗、年輕化消費、移動式傳播的精品活動，吸引青年群體。

如在遺址公園、博物館等地舉辦「全城劇本殺」，讓年輕人通過娛樂項目沉浸式遊洛陽。開封則是通過欣賞花神小姐姐、與帥氣少俠赴約等沉浸式體驗，招攬青年遊客。

鄭州海棠文化節、鶴壁櫻花文化節、三門峽盧氏連翹花節、商丘寧陵梨花節……縱覽河南各地文化節會，同樣基於以花為媒，以節為台，探索全新消費生活場景，拉動文旅產業和擴大消費的考量。

青年 鄭州

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