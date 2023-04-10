「儒藏」精華編 入藏大陸國圖

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
《儒藏》（精華編），捐贈入藏中國國家圖書館。圖／本報北京傳真
《儒藏》（精華編），捐贈入藏中國國家圖書館。圖／本報北京傳真

近日，歷經19年嘔心瀝血編纂而成的儒家思想文化著述總匯《儒藏》（精華編），捐贈入藏中國國家圖書館。其文獻專架將在善本特藏閱覽室提供開架借閱服務。數位化平台也將開通，方便全球讀者便捷研究儒家經典。

《儒藏》工程是近年來中國最大規模的儒家文獻整理項目和古籍整理項目。項目系統梳理歷代儒家典籍，全面、集中地將傳世文獻、出土文獻、域外文獻三類儒家代表性著作匯為一編，展示了貫穿中國傳統文化幾千年的精神主線，使歷代儒學著作成為儒家傳統文化「後立」之基石，是一部有完整架構和清晰脈絡的儒學思想文庫。

此次由北京大學出版社捐贈入藏國家圖書館的，是《儒藏》（精華編）的主體－中國部分。包含文獻510種（傳世文獻458種，出土文獻52種）、282冊，總字數近2億。這些內容歷經了19年嘔心瀝血編纂，2022年6月全部出版，是中國古籍整理和出版史上前所未有的創舉。

為讓傳統文化能更便捷地「古為今用」，由北大出版社和北大《儒藏》編纂與研究中心合作的儒藏（精華編）數位化平台，也將為讀者提供便捷服務。

數位平台依託巨大資源優勢，全面忠實呈現了紙質整理版圖書的內容和樣式，提供多種學術服務功能，提升文獻利用效能。平台的檢索方式多層次、多維度，關聯異體字形，檢索結果能實現按照部類、書名和朝代等維度分類統計，並做出基礎性資料分析，可自動生成視覺化圖表等供下載引用。

傳統文化 圖書館

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