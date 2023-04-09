要求讓座被拒！老婦怒斥對方「沒修養」 女回擊：我是孕婦

上海地鐵一名老太要求女子讓座，惟雙方卻因此發生口角，女子自稱是孕婦後對老太進行怒懟。

公共交通工具中，有關優先座位的爭議一直不斷。周四（6日），擠逼的上海地鐵中，一名老太要求坐在「關愛座」上的女子為自己讓座，惟被拒絕，老太更因此直言女子「沒修養」。

網傳影片顯示，女子對此反駁到，「我要什麼修養，我靠你生活啊」。老太則強調自己年紀大，年輕人應該讓座。女子就繼續反駁，「年紀大怎麼了，年紀大就該坐？年紀輕輕就不該坐？」

老太隨後質問女子，「中國人的傳統你知道吧？」。女子就表明自己是孕婦，「我的位置憑什麼讓給你坐？你搞笑呢？」。老太繼續不依不饒，更疑似用上海方言罵女子「腦子壞掉了」，女子最後就怒懟，「你才腦殘呢，要不要臉！」影片亦到此結束。

事件引發熱議，網民幾乎一邊倒支持女子，「讓座是美德，不讓是本分，不要倚老賣老，道德綁架」、「老弱婦孺專座，誰先坐下是誰的，讓座也不是義務啊」、「拿高額退休工資，坐免費地鐵，還要道德綁架年輕人讓位置」、「熱知識：讓座是自願行為」、「如果老太覺得，自己是老人坐地鐵就該有座坐，在沒有座位的情況下可以要求別人讓座給她，從這一點來說，老太的觀念就是一個錯誤」。

「關愛座」（大陸稱「愛心座椅」、台灣稱「博愛座」），是供長者、孕婦、小孩、殘疾人士等有需要人士的優先座位。「關愛座」原意上是方便有需要人士乘搭公共交通工具、提倡禮讓和關愛精神，一般乘客原則上亦可享用。

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文章授權轉載自《香港01》